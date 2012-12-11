آغاز احداث کارخانه کمپوست میاندوآب/ 5 سال از صدور اولین مجوز احداث گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، اولین و بزرگترین کارخانه کمپوست آذربایجان غربی در میاندوآب یکشنبه 26 خرداد ماه سال 87 با حضور معاون سازمان حفاظت محیط‌ زیست کشور آغاز شد(ایرنا) و امروز با گذشت چهار سال فرماندار میاندوآب از آغاز عملیات اجرایی این طرح خبر می دهد.

در این راستا در سال 87 عملیات اجرایی این کارخانه در زمینی به مساحت ۱۱۴هزار مترمربع و با زیربنای ۳۸هزار مترمربع و بازیافت روزانه ۵۰۰ تا ۷۵۰ تن زباله، شامل سالنهای دریافت زباله و جداسازی، حوضچه و تصفیه‌خانه، ساختمان پرس، بخش جداسازی فلزات و شیشه، سالن تخمیر، انبار و سالن بسته بندی، آزمایشگاه، باسکول، کارگاه فنی و ساختمان اداری و رفاهی آغاز شد.

مجید سیف حقیقت، فرماندار وقت میاندوآب نیز در مراسم کلنگ ‌زنی این طرح اعتبار مورد نیاز برای ساخت این کارخانه را ۲۱۰میلیارد ریال اعلام کرده و گفته بود: از این میزان ۱۸۰میلیارد ریال توسط تسهیلات بانکی فراهم و بقیه از طریق آورده بخش‌خصوصی تامین شده و در صورت تامین اعتبارات لازم پیش‌بینی می‌شود این کارخانه ظرف مدت یک سال به بهره‌ برداری برسد.

مجوز ساخت کارخانه کمپوست میاندوآب نیز دوبار صادر شده!؟

مجوز احداث این کارخانه نیز یکبار در سال 86 و برای دومین بار در سال 90 برای اساس اعلام مدیران کل وقت و فعلی حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی صادر شده که این دوگانگی نگرانیهای را برای سرنوشت این واحد که از نیازهای ضروری منطقه برای دفع بهداشتی زباله ها است، ایجاد می کند.

یکی از روزنامه های سراسری کشور نیز 30 دیماه سال 86 به نقل از مدیر کل وقت حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی مطلبی چاپ کرده که با توجه به بررسیهای علمی، گزارشها و ارزیابیهای انجام شده توسط کارشناسان این سازمان با استقرار واحد تولید کود کمپوست از زباله های شهری در شهرستان میاندوآب موافقت شد.

این در حالی است که حسن عباس نژاد مدیرکل فعلی محیط زیست آذربایجان غربی 30 فروردین سال 90 از صدور 4 مجوز احداث کارخانه کمپوست در آذربایجان غربی در شهرهای ارومیه، میاندوآب، مهاباد و پیرانشهر خبر داد و اظهار امدیواری کرده بود که این کارخانه های که ارتباط مستقیمی با حفظ بهداشت محیط و شهروندان دارند با مشکل مالی رو به رو نشوند.



احداث اولین و بزرگترین کارخانه کمپوست آذربایجان غربی

فرماندار میاندوآب نیز امروز سه شنبه 21 آذرماه سال 91 در جریان بازدید از محل احداث این کارخانه گفت: کارخانه کمپوست میاندوآب با هدف جذب و بازیافت زباله های شهری مناطق جنوب استان و تبدیل آنها به کود های آلی کشاورزی در زمینی به مساحت 11 هکتار و با 38 هزارمتر مربع زیر بنای مفید و صرف اعتباری بالغ بر 200میلیارد ریال از محل تسهیلات بانکی در مدت زمان سه سال احداث می شود.

کاظم جلالی با بیان اینکه با بهره برداری از این کارخانه روزانه 500 الی 750 تن زباله شهری شهر های هم جوار میاندوآب جذب و بازیافت به کود کشاورزی تبدیل می شود، ادامه داد: این کارخانه با استفاده از تکنولوژی جدید و به روز دنیا و سیستم های اتوماتیک و هوشمند راه اندای و برای 800 نفر به صورت مستقیم وغیر مستقیم شغل ایجاد می کند.