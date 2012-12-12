تبریز درآستانه میزبانی لیگ قهرمانان/ رفع نواقص ورزشگاه یادگار امام

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا پنجشنبه گذشته در محل کنفدراسیون فوتبال آسیا انجام شد و تیم تراکتورسازی تبریز با تیمهای الشباب عربستان، الجزیره امارات و الجیش قطر هم گروه شد.

بر این اساس تیم تراکتورسازی که اولین حضورش در لیگ قهرمانان آسیا در سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز مورد اشاره قرار گرفته است، باید در گروهA این رقابتها با حریفان خود به رقابت بپردازد.

با مشخص شدن برنامه زمان بندی بازیهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، تاریخ میزبانی شهر تبریز از تیمهای الجزیره امارات، الجیش قطر و الشباب عربستان حریفان تراکتورسازی در لیگ قهرمانان آسیا نیز مشخص شد تا از هم اکنون ورزشگاه یادگار امام (ره) در انتظار پذیرایی هفتاد هزار نفری تیم تراکتورسازی از تیم الجزیره در روز هشتم اسفند باشد.

اما در کنار این شور و شوق و اتفاق جالب برای فوتبال تبریز، باید مسئولان استانی اعم از دست اندرکاران اداره ورزش و جوانان، هیئت فوتبال استان و باشگاه تراکتورسازی از هم اکنون به فکر پذیرایی از تیمهایی باشند که بهترین امکانات را در اختیار دارند و حتما مسئولان تیم تراکتورسازی در سفر به عربستان، امارات و قطر شاهد امکانات حریفان خود خواهند بود.



تیمهای حریف تراکتورسازی در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا اغلب از کشورهایی هستند که اگرچه فوتبالشان شباهتی به فوتبال اروپایی ندارد اما امکاناتی که آنها دارند، از برخی لحاظ حتی بهتر از باشگاه های اروپایی نیز هست. ورزشگاه های محل بازی آنها که قرار است از تراکتورسازی پذیرایی کنند، واقعا قابل مقایسه با امکانات تیم تبریزی نیست اما با این وجود با کمی کار بیشتر، می توان امکانات موجود در تبریز را با کیفیت تر کرد و آماده میزبانی از تیمهای متمول کشورهای عربی حاشیه خلیج همیشه فارس شد.

البته از روزی که تیم تراکتورسازی عنوان نایب قهرمانی لیگ برتر را در فصل گذشته کسب کرد، اقدامات جهت تکمیل و ایجاد امکانات مناسب برای میزبانی از تیمهای آسیایی باید صورت می گرفت اما با توجه به زیرساختها و امکانات فعلی تقریبا مناسب، می توان گفت که فقط نیاز به افزایش کیفیت و برطرف کردن نواقص مثلا در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز وجود دارد. از لحاظ زمان نیز شاید تا حدودی محدودیت وجود داشته باشد اما مدیران خوب در چنین صحنه ها و مقاطعی است که می توانند تدبیر و کاردانی شان را نشان دهند و بی تفاوت نسبت به این رخداد ورزشی مهم برای شهر تبریز نباشند.

به واقع باید اذعان داشت که تراکتورسازی به عنوان یکی از نمایندگان فوتبال کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا، در این رقابتها نه تنها فوتبال خود را به قاره کهن نشان خواهد داد بلکه بزرگترین سرمایه خود و زیباترین تصویر فوتبال ایران یعنی هواداران بافرهنگ و پرشور خود را برای آسیایی ها و تیمهای میهمان نشان خواهد داد.

از این رو آماده سازی بموقع ورزشگاه یادگار امام (ره) و همچنین سایر امکانات مورد نیاز برای پذیرایی از تیمهای میهمان، نه تنها باعث آبروداری تیمی از فوتبال ایران برابر تیمهای سایر کشورهای آسیایی خواهد شد بلکه سربلندی هوادارانی که قرار است در برف تبریز تیم محبوب تراکتورسازی را برابر تیمهای حریف تشویق و حمایت کنند را به دنبال خواهد داشت.

تراکتورسازی تبریز به همراه سپاهان اصفهان و استقلال تهران نمایندگان کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود.



صبای قم نیز در مرحله پلی آف حضور خواهد یافت که قرار است در این مرحله با تیم الشباب امارات دیدار کند. این تک بازی روز 21 بهمن در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد.

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گزارش از: محمود نصیرپور