عاملان تشدید بحران در عراق / پای اسرائیل هم در میان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، "کریم علیوی" امروز در یک بیانیه مطبوعاتی آمریکا و رژیم اسرائیل و برخی کشورهای عربی را به تشدید بحران سیاسی میان طرفهای عراقی متهم کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: اختلافات در عراق وجود دارد و آمریکا، اسرائیل و رابطه برخی طرفهای عراقی با کشورهای عربی که دشمن عراق به شمار می روند، بر اوضاع سیاسی عراق تاثیرگذار هستند و و این کشورها مانع برقراری ثبات سیاسی در عراق هستند.

این نماینده ائتلاف ملی عراق گفت : بحران سیاسی و اختلاف موجود میان ائتلاف ملی و فهرست العراقیه و اقلیم کردستان عراق قدیمی و ریشه دار است و امکان ندارد چنین اختلافاتی در مدت زمان کوتاه حل و فصل شود.