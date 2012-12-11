  1. بین الملل
۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۰

یک نماینده عراقی مطرح کرد؛

عاملان تشدید بحران در عراق / پای اسرائیل هم در میان است

عاملان تشدید بحران در عراق / پای اسرائیل هم در میان است

یک نماینده ائتلاف ملی عراق امروز اعلام کرد آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی عامل تشدید بحران در عراق هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، "کریم علیوی" امروز در یک بیانیه مطبوعاتی آمریکا و رژیم اسرائیل و برخی کشورهای عربی را به تشدید بحران سیاسی میان طرفهای عراقی متهم کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: اختلافات در عراق وجود دارد و آمریکا، اسرائیل و رابطه برخی طرفهای عراقی با کشورهای عربی که دشمن عراق به شمار می روند، بر اوضاع سیاسی عراق تاثیرگذار هستند و و این کشورها مانع برقراری ثبات سیاسی در عراق هستند.

این نماینده ائتلاف ملی عراق گفت : بحران سیاسی و اختلاف موجود میان ائتلاف ملی و فهرست العراقیه و اقلیم کردستان عراق قدیمی و ریشه دار است و امکان ندارد چنین اختلافاتی در مدت زمان کوتاه حل و فصل شود.

کد مطلب 1763731

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