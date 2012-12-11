به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار بوشهر در پیامی آورده است: ضایعه غم انگیز غروب ستاره درخشان آسمان شعر و ادب معاصر ایران اسلامی اندوهی سنگین را بر قلبها نشاند. شادروان استاد خلیل عمرانی شاعری محجوب، انقلابی، متعهد و ولایی بود که عمر کوتاه و پرثمر خود را در راه اعتلای آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سپری کرد و همواره حافظ و پاسدار ارزش‌های اصیل اسلامی در پهنه شعر و ادب فارسی بود.

فریدون حسنوند اضافه کرد: این شاعر گرانقدر که از افتخارات استان بوشهر و ایران اسلامی محسوب می‌­شد با ذوق خدادادی و طبع لطیف خود آثاری ماندگار و شاگردانی فراوان از خود به یادگار گذاشت که در تاریخ ادب این سرزمین جاودانه خواهند بود. به راستی می­توان آن فقید سعید را نمونه اطاعت محض از ولی فقیه دانست که تجلی آن در رفتار و گفتار آن عزیز متجلی و هویدا بود.

استاندار بوشهر در ادامه خاطرنشان کرده است: اینجانب درگذشت این شاعر پرافتخار و انقلابی را به خانواده محترم ایشان، مردم ولایتمدار استان بوشهر و تمام ادیبان و فرهنگ دوستان در سراسر میهن اسلامی تسلیت عرض کرده، از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجز جزیل مسألت می‌کنم.

پیام تسلیت هنرمندان کنگانی به مرحوم خلیل عمرانی

هنرمندان شهرستان کنگان و انجمن های فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان کنگان در پیامی ضایعه درگذشت شاعر گرانقدر خلیل عمرانی را به جامعه ادبی و فرهنگی استان تسلیت گفتند.

در این پیام امده است: او که هم پای غزل بود چشم آبی آسمان گشود و زیباترین غزل وداع را در ترنم باران الهی در ایام خون و اندوه سرور و سالار شیعیان جهان حسین بن علی (ع) زمزمه کرد، او که هم آوای مهر بود و دوستی،عشق بود و مهربانی زیباترین غزل دوستی را در واپسین دمدمه های حیات در آرامشی دریایی با رب خویش ترنم نمود و راز دیرینه دل بدو باز گفت که او راز دیرینه ایست به کلام حق.سوگوار سوگش خواهیم بود به غوغای دل روحش شاد- یادش گرامی.

پیام تسلیت مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر، درگذشت خلیل عمرانی، مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی، توسعه مشارکت‌های مردمی و خانواده آموزش وپرورش پیام تسلیتی صادر کرد.

در پیام خلیل رضایی آمده است: با غم و اندوه فراوان با خبر شدیم که فرهنگی متعهد و دلسوز، معلم فرهیخته اهل قلم، شاعر توانای هم‌استانی، همکار عزیزمان جناب آقای خلیل عمرانی دعوت حق را لبیک گفته است. او که سال‌های عمر گران‌بهای خویش را به تربیت فرزندان این دیار و رشد و تعالی تعلیم و تربیت در حوزه‌های مختلف آموزش و پرورش گذاشت در اذهان دوستداران ماندگار خواهد ماند.

در ادامه این پیام می‌خوانیم: اینک با تسلیت فقدان این همکار ارجمند به جامعه بزرگ فرهنگیان، ادب دوستان و فرهنگیان استان بوشهر به‌ویژه خانواده گرانقدر و سایر بستگان، برای آن فقید سعید علو درجات و رحمت واسعه الهی را از پیشگاه حضرت احدیت مسألت دارم.

دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و دکتر محمد حسینی وزیر ارشاد نیز روز گذشته در پیام‌های جداگانه‌ای درگذشت خلیل عمرانی را تسلیت گفته بودند.

خلیل عمرانی اوایل آذرماه بر اثر شوک وارد شده به وی پس از عمل جراحی قلب باز و احیا نشدن کلیه‌های وی، دچار شوک ناشی از دیالیز دچار کمبود اکسیژن در مغز شد و به کما رفت. بالون و آنژیوگرافی نیز نتوانست این شاعر انقلاب را از وضعیت خطرناک نجات دهد و نهایتاً خلیل عمرانی در بیمارستان قلب تهران درگذشت.

خلیل عمرانی در سال ۱۳۴۳ در بندر دیر متولد شده است. وی تا اوایل انقلاب به صورت پراکنده به فعالیت شعری خود ادامه داد و در سال ۵۷ به صورت جدی وارد عرصه شعر شد و از همان دوران به عضویت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان درآمد.

آثار وی به صورت پراکنده در نشریات و مجلات به ویژه جنگ‌های دفاع مقدس انتشار یافته و در اغلب کنگره‌های شعر به عنوان شاعر، میهمان و داور حضور داشته‌ است. از آثار عمرانی می‌توان به مروارید فراموش، ساعت به وقت شرعی دریا و در مدار یک اشاره کرد.