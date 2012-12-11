  1. اقتصاد
۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۲

فتح‌اله خبر داد:

سند راهبردی آمایش تجاری تنظیم شد

سند راهبردی آمایش تجاری تنظیم شد

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در بازنگری استراتژی صنعت، معدن و تجارت یکی از حوزه های تکمیلی و جانبی کارگروهی با نگاه لجستیک و تامین زنجیره تولید است، ضمن اینکه سند راهبرد آمایش تجاری کشور نیز تنظیم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فتح‌اله در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به آمارهای بانک جهانی در رابطه با شاخص‌های هزینه‌ای گفت: 62 درصد هزینه لجستیکی متعلق به حمل و نقل‌، 34 درصد متعلق به نگهداری و انبارداری و 4 درصد متعلق به مدیریت کنترل است که بر این اساس، سهم هزینه‌های حمل و نقل 6 تا 7 درصد از قیمت تمام شده کالا را شامل می شود.

رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سهم هزینه‌های حمل و نقل از قیمت تمام‌شده در ایران 12 درصد است که اگر بتوان این هزینه‌ها را مدیریت کرد، قیمت تمام شده محصولات به شدت کاهش می‌یابد.

وی تصریح کرد:  بسیاری از مولفه‌های زیرساختی لجستیک همچون پیوندهای تجاری، زیرساختهای مالی، فناوری اطلاعات و زیرساختهای حقوقی و بنگاهها به نحوی در کشور تعریف شده است که رتبه ایران در زمینه علم لجستیک و زنجیره تامین را در پله 16 منطقه قرار می‌دهد.

به گفته فتح‌اله، امارات و ترکیه دو رقیب اصلی ایران هستند که البته با توجه به موقعیت جغرافیایی مناسب جمهوری اسلامی ایران می‌توان جایگاه را ارتقا داد.

وی ادامه داد: رونق جایگاه ایران در امر لجستیک، نیازمند تقسیم کار ملی است که در این زمینه سه وظیفه اصلی دولتها، تسهیل کنندگی، ‌قانونگذاری و تشویق و ترغیب و حمایت ااست.

به گفته رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در بازنگری استراتژی صنعت ، معدن و تجارت یکی از حوزه های تکمیلی و جانبی کارگروهی با نگاه لجستیک و تامین زنجیره تولید است و سند راهبرد آمایش تجاری کشور نیز تنظیم شده ودر حال مذاکره هستیم تا به عنوان پیوست های سند باشد.

کد مطلب 1763733

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها