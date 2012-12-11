تشکیل نخستین جلسه کمیته بسیج مجلس با حضور سردار فضلی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نقوی حسینی با اعلام این خبر افزود: در این جلسه محمد صالح جوکار ابتدا هدف از تشکیل کمیته بسیج در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را توضیح داد.

نقوی حسینی گفت : در این جلسه سردارفضلی و همکارانش در سازمان بسیج ضمن تقدیر ازاقدام کمیسیون مبنی بر تشکیل کمیته بسیج با هدف اقدامات تخصصی کمیسیون در حمایت از بسیج به فعالیت بسیج در حوزه های مختلف امنیتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی و فنی و سازندگی اشاره کرد و سر فصل های مورد نیاز حمایت مجلس را برشمرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: دراین جلسه مقرر شد که کمیسیون از کلیه کمیسیون های تخصصی مجلس درخواست معرفی رابط شرکت درجلسات و هماهنگی با کمیته بسیج داشته باشد، همچنین مصوب شد که حمایت از اعتبارات بسیج در بودجه سال 92 در اولویت کمیته بسیج قرار گیرد.