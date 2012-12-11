میزان ورودیه اماکن و بناهای تاریخی و فرهنگی تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیئت دولت، وزیران عضو کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد تبصره(4) اصلاحی قانون بودجه سال 1343 کل کشور تصویب کرد؛ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مجاز است برای دریافت ورودیه اماکن و بناهای تاریخی، فرهنگی، طبیعی و موزه های تحت پوشش خود بر حسب اهمیت، موقعیت و آثار موجود در آنها اقدام کند.

بر این اساس، ورودیه موزه ملی ایران، موزه های منطقه ای، کاخ موزه ها و آثار تاریخی(غیر منقول) ثبت جهانی و شاخص برای بازدیدکنندگان داخلی حداکثر 20 هزار ریال و برای بازدیدکنندگان خارجی حداکثر 150 هزار ریال تعیین شده است.

همچنین ورودیه موزه های محلی، استانی و سایر آثار تاریخی(غیر منقول) برای بازدیدکنندگان داخلی 15 هزار ریال و برای بازدیدکنندگان خارجی حداکثر 100 هزار ریال است.

بر اساس این مصوبه، سطح بندی موزه ها و اماکن فرهنگی - تاریخی غیر منقول به عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواهد بود.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.