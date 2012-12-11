  1. جامعه
۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۹

میزان ورودیه اماکن و بناهای تاریخی و فرهنگی تعیین شد

میزان ورودیه اماکن و بناهای تاریخی، فرهنگی، طبیعی و موزه های تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیئت دولت، وزیران عضو کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد تبصره(4) اصلاحی قانون بودجه سال 1343 کل کشور تصویب کرد؛ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مجاز است برای دریافت ورودیه اماکن و بناهای تاریخی، فرهنگی، طبیعی و موزه های تحت پوشش خود بر حسب اهمیت، موقعیت و آثار موجود در آنها اقدام کند.

بر این اساس، ورودیه موزه ملی ایران، موزه های منطقه ای، کاخ موزه ها و آثار تاریخی(غیر منقول) ثبت جهانی و شاخص برای بازدیدکنندگان داخلی حداکثر 20 هزار ریال و برای بازدیدکنندگان خارجی حداکثر 150 هزار ریال تعیین شده است.
 
همچنین ورودیه موزه های محلی، استانی و سایر آثار تاریخی(غیر منقول) برای بازدیدکنندگان داخلی 15 هزار ریال و برای بازدیدکنندگان خارجی حداکثر 100 هزار ریال است.
 
بر اساس این مصوبه، سطح بندی موزه ها و اماکن فرهنگی - تاریخی غیر منقول به عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواهد بود.
 
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است. 
کد مطلب 1763738

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها