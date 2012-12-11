زندان باید مکانی برای اصلاح رفتار مدجویان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن شیبانی معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف قزوین روز سه شنبه در بازدید از زندان مرکزی استان قزوین گفت: ملاقات قضات از زندان ها می تواند نقش موثری در صدور احکامی غیراز مجازات حبس و به جای آن صدور مجازات های جایگزین حبس داشته باشد.
وی افزود: زندان باید به مکانی برای اصلاح و تربیت تبدیل شود و لازم است به گونهای عمل کنیم تا زندانی پس از آزاد شدن بتواند در جامعه فرد مفیدی باشد و با حرفهآموزی و توانمندی زندگی خود را اداره کند.
شیبانی با اشاره به اهمیت بازدید قضات از زندان خاطرنشان کرد: این بازدیدها در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان و رسیدگی و پیگیری پرونده مددجویان زندان بسیار موثر است.
رئیس شوراهای حل اختلاف تصریح کرد: بازدید از زندان سرعت رسیدگی به پروندهها را افزایش میدهد و موجب کاهش اطاله دادرسی می شود.
شیبانی اظهارداشت: مددجویان بیش از همه چیز خواستار رفع مشکلات قضایی خود هستند و حضور قضات در زندانها موجب تسهیل در روند رسیدگی به پرونده قضایی آنان میشود.
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