رفع تبعیض ها و رعایت عدالت در بیمه سلامت هدف گذاری شده است

به گزارش خبرنگار مهر٬ سید عبدالله عمادی ظهر روز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در اراک٬ با اشاره به اینکه بیمه سلامت فواید فراوانی دارد٬ افزود: یکی از مهمترین فواید این طرح ایجاد عدالت در سلامت است٬ چرا که وقتی یک بسته بیمه پایه درمان را به صورت یکسان برای مردم کشور و آحاد جامعه داشته باشیم قطعا تبعیض وجود نخواهد داشت.



وی ادامه داد: در این صورت سازمان هایی که وضعیت مالی و در آمد بهتری دارند از خدمات بیشتر بهره مند نخواهند شد و همه از یک بسته بیمه درمانی یکسان استفاده می کنند.

رفع همپوشانی از فواید بیمه سلامت

معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفع همپوشانی را یکی از دیگر فواید بیمه سلامت دانست و گفت: وقتی یک بانک اطلاعاتی جامع و واحد داشته باشیم و دفترچه درمانی را یکسان در اختیار مردم قرار دهیم دیگر افرادی پیدا نمی شوند که چند دفترچه درمانی داشته باشند.



عمادی وجود تعداد زیاد دفترچه های بیمه درمانی را سبب عدم آمار دقیق و مناسب در این رابطه عنوان کرد و افزود: مهمترین نکته در این رابطه کاهش پرداخت از جیب مردم است.



وی ادامه داد: وقتی که خریداری خدمات سلامت در کشور یک زمان و به صورت انحصاری انجام شود٬ قطعا این سازمان می تواند با برنامه ریزی بهتر و خرید متمرکز و مناسبتر خدمت رسانی کند.



معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدف از سفر به این استان را بازرسی همه جانبه از سازمان های تابعه وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی در استان دانست و اظهار کرد: در این راستا بازدید از مراکز و سازمان بیمه سلامت ایران و تقدیر از زحمات همکاران انجام شد.



عمادی با اشاره به اینکه یکسال از ادغام سازمان های تابعه وزارتخانه هایی که در حوزه تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی می گذرد٬ اضافه کرد: سازمان بیمه سلامت ایران سه ماه است که تشکیل شده که در این مدت اقدامات خوبی در این حوزه صورت گرفته است.



وی مهمترین اقدام را امضاء اساسنامه سازمان و ابلاغ آن به سازمان های که کار بیمه درمان در کشور را انجام می دهند دانست و گفت: در این راستا یک جلسه عمومی و جلسات مجزا با سازمان هایی از جمله شرکت نفت٬ صندوق هواپیمایی٬ صندوق در بنادر کشتی رانی٬ تامین اجتماعی و بعضی از سازمان های دیگر داشتیم.

طرح پزشک خانواده در استان های فارس و مازندران در حال اجرا است



معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به طرح پزشک خانواده به عنوان یکی از مهمترین برنامه های نظام بیمه سلامت کشور٬ اظهار کرد: این طرح در استان های فارس و مازندران در حال اجرا است و در بیشتر شهرهای سیستان و بلوچستان و شهرهای اسلامشهر و شهرری استان تهران نیز به زودی آغاز خواهد شد.



عمادی با بیان اینکه سطح اول طرح پزشک خانواده مربوط به پزشکان عمومی و به برای مردم به صورت رایگان است٬ خاطر شان کرد: سطح دو و سه مربوط به پزشکان متخصص و فوق تخصص است.



معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تصریح کرد: هر پزشک عمومی در طرح پزشک خانواده دو هزار و 500 بیمار را تحت پوشش خود قرار می دهد و به ازای هر بیمار در ماه، 21 هزار ریال سرانه به پزشکان پرداخت می شود.