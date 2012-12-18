سالانه 1.5 درصد از جنگلهای کشور نابود می شود

محمد جواد نظری مهر در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: متاسفانه آسیب های زیادی به جنگل های کشور وارد شده است و در این زمینه مردم، منابع طبیعی و محیط زیست از عوامل اصلی نابودی جنگل ها به شمار می روند.

وی ادامه داد: سازمان حفاظت از محیط زیست، حفاظت از جنگل ها را در دستور کار خود قرار داده است اما هیچ برنامه مکتوب و رسمی در این زمینه تدوین نکرده است.

عضو هیات رئیسه فراکسیون محیط زیست مجلس تصریح کرد: قطعا برای نجات جنگل ها باید برنامه ریزی کرد و هماهنگی های لازم میان دستگاه های مختلف برقرار شود. این در حالی است که بنا به گفته فعالان محیط ‌زیست سالانه یک ونیم درصد از جنگل‌های کل کشور رو به نابودی می روند.

نماینده مردم کردکوی، بندرگز و بندرترکمن در مجلس شورای اسلامی افزود: حجم تخریب جنگل‌های کشور بسیار وسیع است و در دو دهه گذشته حجم جنگل‌های کشور از ۱۸میلیون هکتار به حدود ۱۴ میلیون هکتار رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: عملکرد سازمان حفاظت محیط ‌زیست در حفظ منابع طبیعی و جنگل‌های کشور راضی کننده نیست و در حال حاضر در کشور ما هزاران هکتار جنگل به منظور تولید کاغذ و ساخت یک کارخانه نابود می شود و هیچ سازمان یا نهادی نیز بر این امر نظارت نکرده و برخورد نمی کند.

نظری مهر با تاکید بر اینکه منابع طبیعی کشور به سبب موازی کاری ها در حال آسیب هستند و هیچ اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته است، گفت: در تمامی کشورها جنگلها به عنوان یکی از منابع غنی، مورد حفاظت قرار می گیرند اما در کشور ما با وجود فراوانی فضای سبز و منابع طبیعی، متاسفانه بهره برداری های درستی انجام نمی شود و شاهد تخریب و نابودی روز افزون جنگل ها در کشور هستیم.