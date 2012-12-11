اظهارنظر عارف در مورد ادغام وزارت ارتباطات

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک کامپیوتر تجارت الکترونیکی – ایران الکامپ 2012 - گفت: در حال حاضر شاید بتوان وزارتخانه‌هایی مانند آموزش و پرورش و علوم را در یکدیگر ادغام کرد و وزارتخانه‌ای مانند وزارت آموزش داشت اما در هر حال اینکه اولویت با راه‌اندازی کدام یک از این وزارتخانه‌هاست، موضوعی است که به مصلحت کشور بستگی دارد.

وی با تاکید بر لزوم واگذاری برخی بخش های کشور به بخش خصوصی و تعامل دولت با بخش خصوصی گفت: فعالیت این دو بخش تعارضی با یکدیگر ندارد و در این زمینه سند چشم‌انداز 20 ساله مسیر کلی را مشخص کرده است.

عارف با بیان اینکه در بخش‌های دولتی از جمله وزارت ICT یکی از مواردی که همواره مورد توجه قرار داشته، بحث حفاظت از حق تصدی‌گری بوده است گفت: دراین میان این که چه بخش‌هایی را می‌توان به بخش خصوصی سپرد موضوعی است که جای بحث و بررسی دارد اما تاکنون تجربه خصوصی‌سازی در ایران تجربه موفقی نبوده است و چنانچه این روند به طور واقعی در کشور صورت گیرد همانطور که تجربه سایر کشورهای دنیا گویای آن است شاهد اتفاقات مثبتی خواهیم بود.

وزیر وزارتخانه سابق پست و تلگراف با اشاره به دوران تصدی خود در این حوزه گفت: تمام آن دوره به فعال شدن بخش خصوصی توجه ویژه‌ای صورت می‌گرفت و در حال حاضر هم به نظر می‌رسد مشکلی برای خصوصی‌سازی وجود نداشته باشد و انتظار هم این است که در زمینه‌های مختلف بخش خصوصی فعال باشد.

وی درباره نوسانات ارز و تاثیر آن بر فعالیت بخش خصوصی تصریح کرد: براساس قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها قرار براین بود که بخشی از درآمد این بخش به صنایع واگذار شود و این موضوع می توانست بسیاری از مشکلات را پاسخگو باشد، حال این‌که در این زمینه دولت چقدر موفق عمل کرده موضوعی است که باید خود دولتمردان درباره آن صحبت کنند.

رئیس انجمن رمز ایران بر لزوم توجه به بومی سازی تاکید و خاطرنشان کرد: با توجه به ارزش افزوده‌ای که در بخش ICT وجود دارد و همین طور نقش مهمی که IT در پیشرفت کشورها و رسیدن آن‌ها به خود اتکایی ایفا می‌کند، مشارکت شرکت‌های داخلی و حمایت از بخش خصوصی اهمیت بسزایی خواهد داشت.

وی ادامه داد: در این میان بازارهای منطقه هم بازارهای خوبی هستند اما متاسفانه تاکنون به دلیل عدم آشنایی شرکت‌ها با این بازارها موفق به پیدا کردن جایگاه خودمان در بازارهای منطقه‌ای نشده‌ایم.

عارف در ارتباط با الکترونیکی شدن انتخابات اظهار داشت: روند استقبال از رای‌گیری الکترونیکی در دنیا روند خوبی بوده و به طور آزمایشی این موضوع در دانشگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند و اکنون شرایط به گونه‌ای است که می‌توانیم در بخش سیاست‌گذاری در این زمینه با اطمینان عمل کنیم.

وی با بیان اینکه مدیریت فناوری اطلاعات در کشور باید با انسجام بیشتری توسعه فناوری و ارتباطات را دنبال کند ادامه داد: توسعه فناوری اطلاعات در کشور با مشکل مدیریتی همراه است و این عدم انسجام مدیریتی باعث عقب ماندگی ما در این حوزه شده است و ضروری است با انسجام بیشتری برروی این بخش سرمایه گذاری شود.

وی در عین حال بازارهای منطقه ای را نقطه قوتی دانست که تاکنون به دلیل عدم آشنایی شرکت ها با بازارهای منطقه مورد غفلت واقع شده است و در نتیجه آن ایران نتوانسته است جایگاه مطلوب خود در این زمینه را بدست آورد.