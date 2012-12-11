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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۶

از سوی اداره استاندارد/

محصولات دو تولید کننده مصالح ساختمانی در خوزستان توقیف شد

محصولات دو تولید کننده مصالح ساختمانی در خوزستان توقیف شد

اهواز - خبرگزاری مهر: کارشناس اداره نظارت بر اجرای استاندارد خوزستان از توقیف دو کارخانه تولید کننده مواد و مصالح ساختمانی غیر استاندارد در آبان ماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کردانی گفت: با توجه به بازدید و بازرسیهای به عمل آمده از واحدهای تولید کننده مصالح ساختمانی در استان، واحد ماهرخ رحمانی تولید کننده بلوک سقفی پلی استایرن و واحد الناس تولید کننده آجر رسی ماشینی اقدام به تهیه، تولید و عرضه کالای مشمول استاندارد اجباری در زمینه مواد و مصالح ساختمانی کرده بودند که محصولات آنها توسط کارشناسان این اداره کل توقیف و به واحد حقوقی برای طی مراحل قانونی ارجاع شد.

وی افزود: با توجه به اهمیت این محصولات در پروژه های ساختمانی از همشهریان درخواست می شود قبل از خرید از داشتن نشان استاندارد محصول خریداری شده اطمینان حاصل کنند.

این کارشناس اداره استاندارد خوزستان گفت: اداره کل استاندارد به عنوان متولی تعیین کیفیت کالا اهتمام جدی در استانداردسازی واحدهای تولیدی و نیز اعلام و معرفی عمومی تولیدکنندگان متخلف و فاقد نشان استاندارد و نیز ارجاع آنان به مراجع ذیصلاح قضایی را دارد.
کد مطلب 1763757

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