ریاضت های اقتصادی نتیجه بخش بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاینانشیال تایمز، اولی رن معاون کمیسیون اروپایی در مطلبی در این روزنامه می نویسد: سیاستهای اقتصادی سخت گیرانه که به منظور مقابله با بحران بدهی ها از سوی کشورهای منطقه یورو بکار گرفته شده در حال نتیجه دادن است.

وی گفت: در این باره درچند ماه گذشته برخی موفقیت هایی بدست آمده است.

اولی رن می افزاید: این رویکرد ها سبب شده تا ایرلند به بازارهای بدهی بازگردد و اسپانیا هم به دنبال وارد کردن سرمایه های خصوصی بیشتر از آن مقداری باشد که از این کشور خارج می شود و این اتفاق برای نخستین بار است که در بیش از یکسال گذشته در این کشور رخ می دهد.

همچنین اولی رن در این یاد داشت به وضعیت ایتالیا نیز اشاره می‌کند و می نویسد: هزینه هایی که ایتالیا با قرض آنها را انجام داده به پائین ترین سطح در سال گذشته رسیده است.

معاون کمیسیون اروپا همچنین از اصلاحات صورت گرفته در اروپا ابراز خرسندی کرده اما در عین حال از کم بودن تشویق های مالی ابراز نارضایتی کرد.