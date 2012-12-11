هیئت تجاری استان بابل عراق به کرمانشاه می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور گسترس روابط تجاری و در راستای اجرای تفاهم نامه های منعقد شده بین استان کرمانشاه با استان بابل عراق هیئت تجاری عراقی مرکب از رئیس اتاق بازرگانی بابل، اعضای اتاق و بازرگانی در زمینه محصولات کشاورزی، غذایی و... در تاریخ 21 آذر ماه سال‌جاری وارد استان کرمانشاه می شوند.

بر پایه این خبر این هیئت به مدت سه روز در استان کرمانشاه حضور داشته و ضمن برگزاری نشست های متعدد از واحدهای تولیدی فعال در سطح استان بازدید خواهند کرد.

این خبر می افزاید: تاسیس اتاق مشترک بازرگانی استان کرمانشاه و بابل عراق و انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک اقتصادی و تجاری بین اتاق بازرگانی دو استان و همچنین معرفی ظرفیت های تجاری از عمده اهداف این دیدار و سفر این هیئت خواهند بود.



