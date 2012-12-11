تولید 224 هزار تن شمش آلومینیوم در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گزارش داد: در هشت ماه امسال میزان تولید شمش این فلز استراتژیک 2درصد بیش از عملکرد مدت مشابه سال قبل بوده است.



تولید شمش فلز آلومینیوم در کشور توسط سه شرکت ایرالکو ،‌ المهدی و هرمزآل انجام می شود به طوری که در این مدت ایرالکو با تولید 117هزار تن بیشترین سهم را در اختیار داشت و پس از آن المهدی با تولید 71هزار و 120 تن در جایگاه دوم قرار گرفت و مابقی نیز در شرکت هرمزآل تولید شده است.



همچنین در مدت مورد بررسی بیش از 145هزار تن پودر آلومینا تولید شد که نزدیک به 19هزار تن آن مربوط به ماه آبان بوده است.

