نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی در خوزستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، باقر پورقاسم در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش اظهار کرد: در راستای ارتباط بهتر دانشگاه با صنعت، امسال شرکت ملی مناطق نفت خیز متولی اجرا و برپایی نمایشگاه هفته پژوهش شده است.

وی درباره مکان برپایی این نمایشگاه گفت: قرار بود نمایشگاه هفته پژوهش در محل نمایشگاه ‌های بین المللی خوزستان برگزار شود اما با توجه به همزمانی و تداخل با برنامه تقویم نمایشگاهی استان، محل دیگری برای برپایی نمایشگاه هفته پژوهش در نظر گرفته شد.

باقرپور افزود: پس از بررسیهای فراوان، سالنهای ورزشی مجتمع فرهنگی ورزشی امام رضا (ع) واقع در شهرک نفت بهترین مکان تشخیص داده شد که فضا و امکانات کافی برای برپایی غرفه ‌ها را دارد.

رئیس اداره پژوهش شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب تصریح کرد: برای تسهیل دسترسی عموم مردم به شهرک نفت و محل برپایی نمایشگاه، امکانات و سرویس ایاب و ذهاب در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در نمایشگاه سال گذشته 970 متر برای واحدهای حضور یافته در نمایشگاه در نظر گرفته شد، افزود: این درحالی است که امسال 31 مرکز پژوهشی در فضایی به وسعت یکهزار و 100 متر در این نمایشگاه حضور دارند.

باقرپور افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان را در روز یکشنبه 26 آذر ماه اعلام کرد و گفت: ساعات بازدید نمایشگاه 9 تا 14 بعدازظهر خواهد بود.