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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۲

پورقاسم:

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی در خوزستان برگزار می شود

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی در خوزستان برگزار می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: دبیر کمیته اجرایی و علمی ستاد گرامیداشت هفته پژوهش از برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی همزمان با گرامیداشت هفته پژوهش در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، باقر پورقاسم در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش اظهار کرد: در راستای ارتباط بهتر دانشگاه با صنعت، امسال شرکت ملی مناطق نفت خیز متولی اجرا و برپایی نمایشگاه هفته پژوهش شده است.

وی درباره مکان برپایی این نمایشگاه گفت: قرار بود نمایشگاه هفته پژوهش در محل نمایشگاه ‌های بین المللی خوزستان برگزار شود اما  با توجه به همزمانی و تداخل با برنامه تقویم نمایشگاهی استان، محل دیگری برای برپایی نمایشگاه هفته پژوهش در نظر گرفته شد.
 
باقرپور افزود: پس از بررسیهای فراوان، سالنهای ورزشی مجتمع  فرهنگی ورزشی امام رضا (ع) واقع در شهرک نفت بهترین مکان تشخیص داده شد که فضا و امکانات کافی برای برپایی غرفه ‌ها را دارد.
 
رئیس اداره پژوهش شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب تصریح کرد: برای تسهیل دسترسی عموم مردم به شهرک نفت و محل برپایی نمایشگاه، امکانات و سرویس ایاب و ذهاب در نظر گرفته شده است.
 
وی با بیان اینکه در نمایشگاه سال گذشته 970 متر برای واحدهای حضور یافته در نمایشگاه در نظر گرفته شد، افزود: این درحالی است که امسال 31 مرکز پژوهشی در فضایی به وسعت یکهزار و 100 متر در این نمایشگاه حضور دارند.
 
باقرپور افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان را در روز یکشنبه 26 آذر ماه اعلام کرد و گفت: ساعات بازدید نمایشگاه 9 تا 14 بعدازظهر خواهد بود.
کد مطلب 1763769

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