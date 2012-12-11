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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۵

میرشکار خبر داد:

سالانه 35 هزار تن سنگ گرانیت از معدن بوک سیستان و بلوچستان استخراج می شود

سالانه 35 هزار تن سنگ گرانیت از معدن بوک سیستان و بلوچستان استخراج می شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: سالیانه 35 هزار تن سنگ گرانیت از معدن بوک استان استخراج می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر میرشکار اظهار داشت: معدن گرانیت بوک یکی از معادن گرانیت فعال کشور محسوب می شود که در 85 کیلومتری جنوب شرق زاهدان واقع شده است.

وی گفت: این معدن ذخیره بالغ بر دو میلیون و 400 هزار تن را دارد.

وی افزود: ذخیره احتمالی این معدن چهار میلیون تن است و سالیانه میزان 35 هزار تن سنگ گرانیت از آن استخراج می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان روش استخراج این معدن را به صورت پلکانی توسط سیم برش الماسی و حجم سرمایه گذاری صورت پذیرفته را بیش از 31 میلیارد و 330 میلیون ریال توسط بخش خصوصی اعلام کرد.

وی گفت: این معدن دارای پنج سینکار است که در هر سینکار 10 نفر به صورت مستقیم مشغول به کار می باشند.

وی افزود: در مجموع 50 نفر به صورت مستقیم و 300 نفر به صورت غیر مستقیم مشغول به کار هستند.

وی اظهار داشت: به جهت فرآوری سنگ گرانیت، دو نفر از مجموع پنج سرمایه گذار آن اقدام به ایجاد صنایع فرآوری نموده اند تا مواد معدنی با ارزش افزوده از استان خارج شود.

میرشکار گفت: مساحت این معدن بالغ بر دو کیلومتر مربع می باشد و از محل طرح های وزارت صنعت، معدن و تجارت هشت کیلومتر جاده دسترسی به این معدن ایجاد شده است.

کد مطلب 1763773

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