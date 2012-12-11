اخبار کوتاه تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری از انجام 10 هزار نفر روز تبلیغ دینی همزمان با دهه نخست محرم 1434 هجری در این استان خبر داد.

حجت الاسلام رحمت الله اروجی گفت: در دهه نخست محرم امسال، 839 مبلغ و مبلغه دینی، فعالیت های تبلیغی را به مدت 12 روز در این استان انجام دادند.

وی افزود: هم زمان با ایام سوگواری شهادت سید الشهدا (ع)، 232 نفر روحانی و مبلغه اعزامی از دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به همراه 137 نفر از روحانیون معاونت تبلیغ و آموزش‌های کاربردی طرح هجرت و 38 نفر از سازمان اوقاف و امور خیریه، به امر مقدس ترویج نشر ارزش‌های اسلامی در نقاط مختلف شهری و روستایی چهارمحال و بختیاری پرداختند.

اروجی تصریح کرد: 25 مبلغ و 86 نفر مبلغه مقیم استان هم در این مدت در برگزاری مراسم عزاداری شهادت امام سوم شیعیان مشارکت داشتند.

وی نظارت بر برگزاری مراسم عزاداری هیئت مذهبی با محوریت مسجد و توجه به برنامه های قرآنی را از جمله اهداف فعالیت های تبلیغی روحانیون اعزامی ایام محرم دانست و تصریح کرد: سعی در برگزاری نماز جماعت اول وقت، اقامه نماز جماعت ظهر عاشورا و توجه بیشتر به ادعیه و زیارات و مناجات ماثوره از ائمه طاهرین (ع) به ویژه صحیفه سجادیه در مجموع برنامه های اصلی روحانیون اعزامی قرار داشت.

اجرای 2000 فعالیت مذهبی و فرهنگی در دهه ی دوم محرم در لردگان

سرپرست تبلیغات اسلامی لردگان از اجرای دو هزار مراسم عزاداری و فعالیت مذهبی و فرهنگی در دهه دوم محرم1434 هجری در این شهرستان خبر داد.

حجت‌الاسلام سعید نصیری گفت: در دهه دوم محرم امسال دو هزار مراسم عزاداری و فعالیت مذهبی با همکاری 215 هیئت مذهبی در شهرستان لردگان و روستاهای تابعه برگزار شد.

وی با اشاره به فعالیت 70 مبلغ دینی در دهه دوم محرم امسال در شهرستان لردگان افزود: روحانیون در مراسم عزاداری شهادت امام حسین(ع) به تببین اهمیت و فلسفه قیام عاشورا، معرفی ابعاد زندگانی و گفتار و کردار امام حسین (ع) و امام سجاد(ع) برای حاضران پرداختند.

نصیری با بیان اینکه در این مدت 430 مسجد و حسینیه شهرستان لردگان پذیرای عزاداران حسینی بود، برپایی ایستگاه صلواتی، نصب بنر و پارچه نوشته سیاه در معابر شهری و پخت آش نذری را از دیگر برنامه‌های برگزار شده در دهه دوم محرم 1434 هجر در لردگان برشمرد.

برگزاری دو هزارجلسه سخنرانی ویژه ایام محرم در شهرستان اردل

رئیس تبلیغات اسلامی اردل از برگزاری دو هزار جلسه سخنرانی ویژه ایام محرم در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام سید حسن چراغی با بیان این خبر گفت: از ابتدای محرم تاکنون دو هزارجلسه سخنرانی با همکاری 100 مبلغ و مبلغه دینی در شهرستان اردل برگزار شده است.

وی افزود: این مبلغین و روحانیون اعزامی با حضور در مساجد، حسینیه ها، تکایا و جلسات خانگی به تبیین معارف اسلامی همچون اعتقادات، اخلاق اسلامی، احکام و سیره معصومین (ع) و بیان تاریخچه و روش های عزاداری و اهمیت امر به معروف و نهی از منکر پرداختند.

چراغی تصریح کرد: با برنامه ریزی های انجام شده و با همکاری روحانیون و هیئت های مذهبی، برگزاری جلسات سخنرانی مذهبی تا پایان ماه صفر در مساجد و مدارس این شهرستان ادامه دارد.

برگزاری پنجمین دوره آموزشی حامیان تبلیغ در لردگان



سرپرست تبلیغات اسلامی لردگان از برگزاری پنجمین دوره آموزشی حامیان تبلیغ در این شهرستان خبرداد.

حجت الاسلام سعید نصیری گفت: دوره آموزشی حامیان تبلیغ با حضور 80 نفر از متصدیان امور مذهبی و افراد مورد اعتماد مردم از شهرک‌های فجر، هجرت، جلیل آباد و شهسوار در مسجد صاحب الزمان (عج) شهرک شهسوار برگزار شد.

وی افزود: در این دوره آموزشی، احکام نماز و دفن میت را برای شرکت کنندگان تشریح شد.

نصیری، بالابردن سطح علمی علاقه مندان به فعالیت در عرصه تبلیغ دینی و استفاده از ظرفیت‌های بومی برای گسترش امور مذهبی را از اهداف برگزاری دوره آموزشی حامیان تبلیغ دانست و تصریح کرد: در این دوره احکام غسل و کفن، نماز و دفن میت و مسائل تلقین و احکام طهارت به شرکت کنندگان آموزش داده شد.

معرفی رئیس تبلیغات اسلامی کوهرنگ به عنوان مسئول دفتر ستاد بازسازی عتبات عالیات

رئیس تبلیغات اسلامی کوهرنگ به عنوان مسئول دفتر ستاد بازسازی عتبات عالیات این شهرستان معرفی شد.

فرماندار کوهرنگ در آئین راه اندازی دفتر ستاد بازسازی عتبات عالیات این شهرستان گفت: ارادت ایرانیان به ائمه اطهار (عل)به ویژه امام حسین (ع) در رگ و خون مردم جاری است.

یدالله خالدی از عاشورا به عنوان دانشگاهی به پهنه تاریخ و گستره کره زمین یاد کرد و افزود: این دانشگاه برای همیشه تاریخ دائر است، دانشجو پذیرفته و نیرو تربیت می کند.

وی ادامه داد: کربلا و مکتب امام حسین (ع)، دانشگاهی است که دانشجویان آنها تنها شیعیان نیستند، بلکه همه آزاد اندیشان از آن درس گرفته اند.

در این آیین، حجت الاسلام علی نصیری، رئیس تبلیغات اسلامی کوهرنگ به عنوان مسئول نمایندگی ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان کوهرنگ معرفی شد.