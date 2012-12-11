سبک زندگی غربی تضعیف کننده تحکیم بنیان خانواده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم لطفیان ظهر سه شنبه در نشست استانی جمعیت بانوان فرهیخته دینی خراسان جنوبی، به ارزش و جایگاه نهاد خانواده در اسلام اشاره کرد و اظهارداشت: خانواده همواره تاثیرگذار ترین نهاد اجتماعی در تعیین سرنوشت آحاد جامعه است.

وی با بیان اینکه استعداد انسان باید در راستای برآروده شدن نیار، آسایش، آرامش و سعادت جامعه به کارگیری شود، افزود: زندگی امروزی با فقدان آرامش و سعادت روبه رو است.

حجت الاسلام لطفیان با بیان اینکه سبک زندگی غربی تضمین کننده سعادت جامعه نیست، تصریح کرد: سبک زندگی غربی به دنبال آسایش و رفاه بوده و از آرامش و سعادت غفلت کرده است.

وی پدیده هایی از جمله طلاق و زندگی غربی را نتیجه فاصله گرفتن از سبک زندگی معنوی عنوان کرد و بیان داشت: مردم به محاسبات در زندگی توجه فراوانی داشته، اما از مراقبت های پیرامونی غفلت کرده اند.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: این غفلت زمینه فروپاشی بنیان خانواده را فراهم می کند.

به گفته وی نگاه ابزاری به زندگی باید از فرهنگ ما دور شود و با هدف تامین سعادت دنیا و آخرت به ادامه حیات پرداخته شود.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از جمعیت بانوان فرهیخته استان خواست: نسخه های بومی متناسب با فرهنگ استان را طراحی و به مسئولان ارائه دهند.