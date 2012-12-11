به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمودرضا جمشیدی در دیدار مسئولان معاونت پژوهش حوزههای علمیه خواهران در آستانه هفته پژوهش با بیان اینکه ظرفیت بزرگی برای پاسخ به مطالبات رهبر معظم انقلاب در حوزههای علمیه خواهران وجود دارد، گفت: این ظرفیت میتواند در خدمت مقابله با تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمن و نحلههای انحرافی و عرفانهای دروغین قرار گیرد.
وی ورود حوزههای علمیه به برخی عرصهها را متضمن بعضی مخاطرات دانست و خاطرنشان ساخت: البته نمیتوان به دلیل این مخاطرات از این ظرفیت چشمپوشی کرد.
مدیر حوزههای علمیه خواهران کشور با بیان اینکه کرسیهای آزاداندیشی در کشور دیر ظهور کرد، افزود: اگر ورود درستی به کرسیهای آزاداندیشی داشته باشیم، میتوانیم به کانونهای فکری کشور ورود داشته باشیم و از خروجیهای حوزه حداکثر استفاده را ببریم.
وی با بیان اینکه باید انگیزه پژوهشگران حوزههای علمیه خواهران را در ادامه حرکت حفظ کرد، گفت: هستهها و کانونهای پژوهشی کمک میکند تا پژوهشگران انگیزه خود را در ادامه حرکت حفظ کنند.
حجتالاسلام و المسلمین جمشیدی با بیان اینکه حوزههای علمیه خواهران را مخاطب مقام معظم رهبری در برپایی کرسیهای آزاداندیشی میدانیم، افزود: از لوازم حرکت علمی در حوزههای علمیه خواهران برپایی کرسیهای آزاداندیشی است.
وی ادامه داد: البته باید به آداب بحث در کرسیهای آزاداندیشی توجه کنیم و بدانیم که بخشی از مطالب این جلسات مربوط به مجامع علمی است و نباید در رسانهها مطرح شود. افرادی نیز باید جلوی اشتباهات و کجرویها را بگیرند.
30 کرسی آزاداندیشی در حوزههای علمیه خواهران برگزار میشود
معاون پژوهش حوزههای علمیه خواهران با اشاره به اینکه مقوله آزاداندیشی یکی از مطالبات مقام معظم رهبری در مجامع علمی حوزوی و دانشگاهی بوده است، افزود: بارها گلهمندی مقام معظم رهبری از عدم تحقق این مهم در جلسات عمومی اظهار شده است.
محمود خالقی ادامه داد: برای تحقق این مهم، یکی از برنامههای معاونت پژوهش حوزههای علمیه خواهران در سال جاری، برگزاری 30 کرسی آزاداندیشی با محوریت موضوعات قرآنی است.
معاون پژوهش حوزههای علمیه خواهران اضافه کرد: اوایل شهریورماه سال جاری، طی بخشنامهای موضوع برگزاری کرسیهای آزاداندیشی، به اطلاع مدیریتهای استانی حوزههای علمیه خواهران رسید و آنان موظف شدند، حداکثر 2 واحد آموزشی تابعه را با اولویت مراکز و موسسات آموزش عالی سطح سه، معرفی نمایند. این معاونت نیز پس از بررسی مکاتبات استانها، موافقت خود را با انجام 30 کرسی آزاد اندیشی در واحدهای آموزشی منتخب در 21 استان کشور اعلام نمود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر موضوع، اساتید ارائه دهنده، منتقد و داور 22 کرسی آزاداندیشی در مرکز تایید شده است گفت: هشت کرسی آزاداندیشی نیز در حال بررسی نهایی در معاونت پژوهش حوزههای علمیه خواهران است.
خالقی اظهار داشت: همزمان با هفته پژوهش 25 لغایت 30 آذرماه 6 کرسی آزاداندیشی در شهرهای قروه کردستان، اراک، ساوه، شهرکرد، کرج و دامغان برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه برپایی کرسیهای آزاداندیشی در حوزههای علمیه خواهران، مسبوق به سابقه نیست، افزود: در این مرحله، مخاطبین کرسیهای آزاداندیشی صرفا خواهران طلبه و کادر علمیـ آموزشی حوزههای علمیه خواهران هستند و در آینده بر جمع مخاطبان این نشستها افزوده خواهد شد.
معاون پژوهش حوزههای علمیه خواهران اضافه کرد: نمایندگانی از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، در این جلسات شرکت خواهند داشت، تا ضمن نظارت بر اجرای صحیح کرسیهای آزاداندیشی، گزارشی از اجرای آن را برای برنامهریزی مناسبتر دورههای بعد، تهیه و ارائه نمایند.
حجتالاسلام جمشیدی:
حوزههای خواهران را مخاطب رهبر انقلاب در برپایی کرسیهای آزاداندیشی میدانیم
قم - خبرگزاری مهر: مدیر حوزههای علمیه خواهران این حوزهها را مخاطب مطالبات مقام معظم رهبری در برپایی کرسیهای آزاداندیشی دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمودرضا جمشیدی در دیدار مسئولان معاونت پژوهش حوزههای علمیه خواهران در آستانه هفته پژوهش با بیان اینکه ظرفیت بزرگی برای پاسخ به مطالبات رهبر معظم انقلاب در حوزههای علمیه خواهران وجود دارد، گفت: این ظرفیت میتواند در خدمت مقابله با تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمن و نحلههای انحرافی و عرفانهای دروغین قرار گیرد.
نظر شما