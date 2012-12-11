واحد شناسایی بیماری ایدز در کلینیک های زندان قزوین فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فراست طلب ظهر سه شنبه دردیدار با رؤسا و مسؤلان ادارات زندانها گفت: واحد بیماریابی بیماری های خاص بویژه ایدز در کلینیک های مثلثی داخل و خارج از زندان با حضور پزشکان با تجربه فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: طرح های جامع و مدون برای مقابله با بیماریهای پرخطر در صدر برنامه های بهداشتی و درمانی زندانهای استان قرار دارد و با اقدامات گسترده صورت گرفته حساسیت و آگاهی مددجویان را به میزان قابل توجهی افزایش داده است.

فراست طلب تصریح کرد: آمارهای منتشره رسمی نشان می دهد حدود پنج تا20 درصد از معتادان رفتارهای پرخطر HIVمثبت داشته اند و تحمل حبس اینگونه افراد زمینه آسیب را برای سایرین فراهم می کند.

مدیرکل زندانهای قزوین خاطرنشان کرد: برنامه های پیشگیرانه در زندان تنها به اطلاع رسانی از روش های انتقال این بیماری محدود نشده و مسائل مربوط به آن ازابتلا، شیوع تا درمان برای کلیه زندانیان نیز تشریح می شود.

این مسئول به اقدامات مداخله گرانه در کنترل این آسیب اشاره کرد و گفت: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان کلیه اقدامات مداخله گر از قبیل مشاوره های تخصصی، انجام آزمایشات و سایر برنامه های درمانی به طور ویژه و رایگان صورت می گیرد.

وی در خصوص افزایش برنامه های کاهش رفتارهای پرخطر زندانیان نیز تأکید کرد.

در ادامه مسئول بهداشت و درمان اداره کل زندانهای قزوین بیان کرد: خاموش بودن بیماری ایدز بزرگترین مشکلی است که در زمینه مقابله با آن وجود دارد.

فرزاد زجاجی افزود: به منظور ارتقاء خدمات کلینیک های مثلثی زندانها، بخش متادون درمانی مجزا شده و سایر اقدامات مربوط به بیماری های پرخطر با حضور متخصصین و کارشناسان بطور مرتب پیگیری می شود.

وی یادآورشد: از ابتدای سال جاری تاکنون 1200 نفر از مددجویان و خانواده های آنها تحت آموزش های گروهی و30 نفر از پرسنل نیز تحت آموزش های مراجع محور قرار گرفته اند.

مسؤل بهداشت و درمان اداره کل زندانهای قزوین تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش ازیک هزار نفراز مددجویان تحت مشاوره بیمارهای خاص قرار گرفته اند.