به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی درهمایش شکرانه توانمند سازی یکصد هزار خانوار کمیته امداد با بیان اینکه چهار سال پیش 39 درصد منابع را در قرض الحسنه مصرف کرده بودیم، افزود: امروز این رقم به 101 درصد رسیده است.



وی به افزایش وام اشتغال از پنج میلیون به 10 میلیون تومان اشاره کرد و گفت: امیدواریم این رقم به 15 میلیون تومان افزایش یابد، ضمن اینکه می توان بیشترین اشتغال را در طرح های خرد و کوچک ایجاد کرد.



بهمنی همچنین توانمندسازی خانوارهای کمیته امداد سخن گفت و اظهارداشت: توانمندسازی 100 هزار خانوار با ایجاد حدود 400 هزار شغل، به حدود 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، در حالی که امروز ساخت کارخانه ای با همین اعتبار، حدود 300 شغل ایجاد می کند.



رئیس کل بانک مرکزی، ایجاد اشتغال در روستاها را موجب کاهش مهاجرت از روستاها دانست و گفت: ایجاد اشتغال مرحله نخست تولید است، اما لازم است شرایطی برای عرضه مناسب فراهم شود؛ به این ترتیب می‌توان واردات و ارزبری را کاهش داد.



بهمنی با بیان اینکه بر اساس قانون امسال باید 20 درصد منابع قرض الحسنه به کمیته امداد اختصاص می یافت، تصریح کرد: تاکنون 12 هزار و 340 میلیارد تومان اختصاص یافته است.



وی درباره منابع قرض الحسنه در کل کشور گفت: منابع قرض الحسنه به 211 هزار و 361 میلیارد تومان رسیده که چنانچه ذخایر و سپرده ها را از این رقم کم کنیم، 199 هزار میلیارد آن قابل پرداخت است.