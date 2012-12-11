استفاده از ظرفیتهای مردمی در اجرای پروژه های شهری

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد هادی ایازی در همایش حکمروایی خوب شهری که با حضور پژوهشگران و مدیران حوزه شهری در سالن ایوان شمس برگزار شد، افزود: ماهم اکنون حکومت محلی، دولت ملی و مدیریت محله ای را داریم همانند خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا و این تنها ویژه کشور ما نیست و برای آنکه این همایش پشتوانه علمی داشته باشد برآن شدیم که از نقطه نظرات کارشناسان در این زمینه استفاده کنیم .

وی با بیان اینکه در همایش حکروایی خوب شهری ملاکهای ارزشیابی و پایشی وجود دارد که در طول همایش مطرح می شود، گفت: در مقیاس محلی و دولت ملی، شهرداریها و شوراها عملا کارکرد دولت محلی را دارند که این در سطح شهرها و کشورهای مختلف متفاوت است .

ایازی خاطرنشان کرد: اولین موضوعی که ما با آن مواجه شدیم تعداد محلات شهر تهران بود بدین دلیل که اختلاف نظر در محلات تهران وجود داشت و موضوع تعاریف محله متفاوت بود و زمانی که به دنبال تهیه فیلم "محله ما" بودیم با دوستان صاحب نظر صحبت کردیم و آنها به این نتیجه رسیدند که ما در تهران 150 محله داریم اما در مرحله تولید فیلم اعلام کردند که ما 180 محله در سطح شهر تهران داریم و پس از آن به این نتیجه رسیدند که به صورت جغرافیایی 374 محله در پایتخت وجود دارد.

معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به اینکه اولین کاری که در سطح محلات صورت گرقت این بود که انتخاباتی برگزار شد و نمایندگان مردم به عنوان شورایاری کار خود را آغاز کردند که هم اکنون این افراد به شهرداری و شورای شهر در اجرای اقدامات مختلف کمک می کنند ، افزود: پس از آن یک هیئت امنا و پارلمان محله در 374 محله شهر تهران تشکیل شد که 13 نفر عضو پارلمان این محله هستند و هیچ محله ای وجود ندارد که دارای پارلمان محلی نباشد .

ایازی اظهار کرد: موضوعات مختلفی که در سطح محله وجود دارد که در پارلمان محلی مطرح می شود و از آنجاییکه پارلمان محله یک پایگاه تخصصی می خواست تا موضوعات را کارشناسی کند ، در هر محله 6 کارگروه تخصصی تشکیل شد و به واقع خود مردم این موضوعات را کارشناسی می کنند. این موضوعات پس از کار کارشناسی به هیات امنا ارجاع داده می شود تا بعد از تصویب در سطح محله توسط مدیر محله اجرا شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مدیر محله قوه اجرائیه یک محله است، عنوان کرد: برای اجرای کارها به دنبال یک فضای کالبدی بودیم و سرای محله برای این کار پیش بینی شد که در سرای محلات هم اکنون 14 خانه همچون خانه پژوهش، سلامت، علم و زندگی و... فعالیتهای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی را در سطح موضوعات محله ای پیگیری و اجرا می کنند.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در ادامه با اشاره به اینکه دو سال است که در 374 محله شهر تهران کتاب برنامه محله منتشر می شود که ریز برنامه هایی که هر محله باید آنها را به اجرا درآورد به طور دقیق مشخص شده است، گفت: جدای از آن هر محله نیز یک کتاب محله دارد که تمامی اطلاعات محله در آن وجود دارد.

ایازی همچنین تاکید کرد: ما زمانی می توانیم الگوی حکروایی خوب شهری داشته باشیم که این باور ایجاد شود که شهروندان در امور شهر مشارکت داشته باشند و اگر به این باور برسیم مردم می توانند مشارکت داشته باشند و بخش قابل توجهی از مشکلات ما حل می شود.

وی در ادامه با اشاره به استقبال شهروندان از برگزاری جشنواره شمسه در سال گذشته که 150 هزار نفر شرکت کننده داشت، بیان کرد: سال گذشته این جشنواره در 8 رشته و امسال در 12 رشته برگزار می شود و همچنین در سال جاری جشنواره شکوفا نیز که در حوزه IT در حال برگزاری است تاکنون 230 هزار نفر شرکت کننده داشته که در بخش مسابقات جشنواره با هم به رقابت می پردازند .

معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در ادامه با تاکید اینکه باید در مدیران این باور به وجود بیاید که از ظرفیت های مردمی برای اداره شهر استفاده کنیم و این یکی از ملاک های ملی حکمروایی خوب شهری است، عنوان کرد: تجربه نشان داده هرجا که ما از ظرفیت های مردمی استفاده کردیم موفق بودیم و در جایی که این اتفاق نیافتاده ناموفق عمل کردیم.

وی با بیان تاکید اینکه موضوع حکروایی و مقوله مشارکت را باید به طور جدی مدنظر قرار دهیم چرا که با مشارکت مردم می توانیم شهر و کشورمان را به طور بهتری اداره کنیم، عنوان کرد: امیدواریم این همایش به ما کمک کند تا به این هدف عمق ببخشیم و این کار را با کیفیت بهتر و مطلوب تری انجام دهیم و اشکالات خود را در این زمینه برطرف کنیم تا نتیجه مطلوب تری حاصل شود .

همچنین در این مراسم صالحی امیری دبیر علمی همایش حکمروایی خوب شهری اظهار کرد: باید بدانیم که این جنس همایش ها در کشور ماندگار است چرا که کار علمی است و ارزش بسیاری دارد . ما بر این نکته تاکید می کردیم که این همایش جنبه تبلیغاتی پیدا نکند و بیشتر کیفی سازی این سمینار مورد نظر ما بود تا به جای حکمرانی در شهر حکمروایی کنیم .

بنا بر این گزارش، در ادامه این مراسم از مجموعه مقالات همایش علمی حکمروایی خوب شهری در قالب سه کتاب که حاوی 74 مقاله برتر این همایش بود با حضور ایازی، معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، دکتر نوبخت، معاون پژوهشهای اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهندس مقیمی نماینده سابق مجلس، دکتر محکی مدیر کل مطالعات اجتماعی شهرداری تهران، حجت الاسلام امرودی قائم مقام معاونت اجتماعی شهرداری تهران و صالحی امیری، دبیر علمی همایش رونمایی شد .