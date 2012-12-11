بانک سینا از فهرست تحریم اتحادیه اروپا خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی امروز در بیانیه ای اعلام کرد: عالی‌ترین مرجع قضایی اتحادیه اروپا با صدور رأی، دستور لغو فوری تحریم‌های اعمال شده از سوی اتحاد اروپا علیه بانک سینا و حذف نام این بانک از فهرست تحریم را صادر کرد.

مدیرعامل بانک سینا افزود: در ساعت 10 صبح روز سه شنبه 11 دسامبر 2012 (21 آذر 1391) به وقت لوکزامبورگ، پروفسور "ایرنا پلیکانوا" قاضی (اهل چک) دادگاه اروپا رأی خود را که پس از 20 ماه بررسی دقیق علل تحریم بانک سینا، مدارک و مستندات ارائه شده و جلسات مختلف دادرسی صادر کرده بود، به وکلای بانک سینا و اتحاد اروپا ابلاغ کرد.

دادگاه اتحاد اروپا که مقر آن در لوکزامبورگ است رأی خود را علیرغم تلاش های گسترده وکلا و مشاوران حقوقی اتحاد اروپا به منظور پایدار نگهداشتن این تحریم، صادر کرده است.

شورای اتحاد اروپا در تاریخ 26 جولای 2010 (4 مرداد 1389) دستور تحریم بانک سینا را صادر کرده بود اما دادگاه اروپا در حکم روز سه شنبه خود، استدلال و مدارک ارائه شده از سوی مقامات اتحاد اروپا علیه بانک سینا را بی پایه و از نظر حقوقی غیر قابل توجیه دانست و دستور لغو تحریم را صادر کرد. در این حکم اقدامات اتحادیه اروپا علیه بانک سینا، تهدیدی علیه اعمال حقوق اساسی این بانک دانسته شده است.

همتی در بیانیه خود از برخورد عادلانه قاضی پرونده عالیجناب پروفسور "ایرنا پلیکانوا" قدردانی کرده و وعده انتشار جزئیات بیشتری از این حکم را داده است.