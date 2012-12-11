قبول حکم دادگاه عالی توسط وزیر کشور انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق قوانین انگلیس از صدور حکم برائت تاجیک در دادگاه عالی، وزیر کشور انگلیس چهارده روز وقت داشت که تصمیم خود مبنی بر اعتراض و یا عدم اعتراض را اعلام نماید که این فرصت پایان وقت اداری امروز پایان می یافت.

وکلای تاجیک بدنبال تقدیم لایحه ای به دادگاه بدوی برای لغو حکم استرداد و آزادی وی در روز پنجشنبه هستند.

نصرت الله تاجیک سفیر سابق ایران در اردن است که مدتهاست در انگلیس تحت بازداشت خانگی است.

وی از سوی آمریکا متهم شده بود که در قاچاق تجهیزات دو منظوره به ایران دست داشته است.

تاجیک دو هفته پیش پس از سالها تلاش سر انجام از سوی دادگاه عالی انگلیس تبرئه شد. پیشتر گفته شده بود که احتمال اعتراض وزیر انگلیس به این حکم وجود دارد.