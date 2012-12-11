نمایش "فروزان یا فروزانه" در پلاتو آفتاب بندرعباس به روی صحنه می رود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "فروزان یا فروزانه" کاری از گروه تئاتر کارگاه از عصر امروز 21 آذرماه در سالن نمایش پلاتو آفتاب بندرعباس به روی صحنه می رود.

این نمایش به کارگردانی مجید بشکال از 21 آذرماه الی یکم دی ماه برای عموم به نمایش گذاشته خواهد شد.

مجید بشکال در خصوص متن این نمایش به خبرنگار مهر گفت: متن این نمایش بر اساس نمایشنامه مقاومت ناپذیری کینه از کار افتاده، ،نوشته ی "علی نرگس نژاد" نوشته شده است.

وی ضمن تقدیر از تمام عوامل نمایش "فروزان یا فروزانه" عنوان کرد: مسئولیت دراماتورژ این نمایشنامه برعهده مجید سرنی زاده است و همچنین رضا رمضان پور در طراحی نور، زهرا چهره نگار در امر گریم، مجید جمشیدی عکاسی اجرا، آزاده آریانا در بحث طراحی لباس، آرزو محمدی دستیاری کارگردان و زهرا رنجبری با عنوان منشی صحنه از دیگر عوامل یاری رسان این نمایش هستند.

همچنین در این نمایش بازیگرانی همچون فتحیه بقایی، راضیه جوادی، اسما بایگان و مجید بشکال ایفای نقش میکنند.

گروه تئاتر کارگاه از سال 81 رسما کار هنری خود را در زمینه تئاتر آغاز کرده و سال گذشته نیز نمایش خانواده وینگفیلد به کارگردانی مجید جمشیدی توسط این گروه به مدت شش شب در بندرعباس به اجرا درآمد.

نمایش "فروزان یا فروزانه" نخستین کار گروه نمایشی کارگاه در سال جاری است که از امروز به مدت 10 شب از ساعت 19 در پلاتو آفتاب بندرعباس به روی صحنه می رود.