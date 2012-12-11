  1. بین الملل
۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۳۲

در دیدار با گل نمایان شد؛

علاقه مندی ابومازن به ازسرگیری مذاکرات سازش با صهیونیستها

علاقه مندی ابومازن به ازسرگیری مذاکرات سازش با صهیونیستها

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در اظهاراتی که نشان دهنده تمایل وی برای ازسرگیری مذاکرات سازش با اشغالگران قدس است، ادامه اقدامات تل آویو را مانع بزرگی در راه به نتیجه رسیدن این مذاکرات دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه TRT ترکیه، ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین امروز سه شنبه با "عبدالله گل" رئیس جمهوری ترکیه در آنکارا دیدار کرد.

در این دیدار دو طرف درباره آخرین تحولات خاورمیانه از جمله پذیرش تشکیلات خودگردان به عنوان عضو ناظر سازمان ملل متحد و آینده مذاکرات سازش گفتگو کردند. 
 
ابومازن در کنفرانس خبری مشترک با گل ضمن انتقاد تلویحی از رفتارهای متناقض مقامات کاخ سفید گفت : آمریکا از یک سو حمایت خود از اسرائیل را مخفی نمی کند و از سوی دیگر از لزوم ادامه مذاکرات صلح سخن می گوید.
 
این در حالی است که اسرائیل بار دیگر از ساخت واحدهای مسکونی جدید در مناطق فلسطینی خبر داده است. وی افزود: امیدواریم آمریکا به وضعیت منطقه با دید واقعی نگریسته و در مواضع خود تجدیدنظر کند.
 
رئیس تشکیلات خودگردان با تاکید بر لزوم بازگرداندن مناطق فلسطینی به صاحبان اصلی آنها یادآور شد: ادامه اشغال سرزمین های فلسطینی مانع دستیابی به صلح با اسرائیل می شود.
کد مطلب 1763790

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها