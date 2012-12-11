علاقه مندی ابومازن به ازسرگیری مذاکرات سازش با صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه TRT ترکیه، ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین امروز سه شنبه با "عبدالله گل" رئیس جمهوری ترکیه در آنکارا دیدار کرد.

در این دیدار دو طرف درباره آخرین تحولات خاورمیانه از جمله پذیرش تشکیلات خودگردان به عنوان عضو ناظر سازمان ملل متحد و آینده مذاکرات سازش گفتگو کردند.

ابومازن در کنفرانس خبری مشترک با گل ضمن انتقاد تلویحی از رفتارهای متناقض مقامات کاخ سفید گفت : آمریکا از یک سو حمایت خود از اسرائیل را مخفی نمی کند و از سوی دیگر از لزوم ادامه مذاکرات صلح سخن می گوید.

این در حالی است که اسرائیل بار دیگر از ساخت واحدهای مسکونی جدید در مناطق فلسطینی خبر داده است. وی افزود: امیدواریم آمریکا به وضعیت منطقه با دید واقعی نگریسته و در مواضع خود تجدیدنظر کند.

رئیس تشکیلات خودگردان با تاکید بر لزوم بازگرداندن مناطق فلسطینی به صاحبان اصلی آنها یادآور شد: ادامه اشغال سرزمین های فلسطینی مانع دستیابی به صلح با اسرائیل می شود.