ادبیات امروز آلمان از نگاه پنج نویسنده زیر «آسمان خیس»

به گزارش خبرنگار مهر، در این کتاب داستانهایی از پتر اشتام، یودیت هرمان، اینگو شولتسه، برنهارد شلینک، امینه سوگی ازدامار آورده شده است و ویژگی کتاب این است که پیش از داستانهای هر نویسنده مقدمهای هم آورده شده که در آن نویسندگان به خوبی معرفی شدهاند.
حیاط پشتی در آیینه، فرانتس، آن زن در جایگاه بنزین، پسر، عشق آری اسکارسون، نامه، جالیز، کلکته، موبایل عنوان داستانهای این مجموعه هستند که با ترجمه خوب حسینیزاد همراه شدهاند.
حسینیزاد که به طور تخصصی آثاری از ادبیات آلمان و یا آثاری که به آلمانی ترجمه شدهاند، به فارسی برمی گرداند در این کتاب نیز داستانها را به بهترین شکل انتخاب و ترجمه کرده است.
این کتاب سی و هفتمین جلد از مجموعه «ادبیات امروز» انتشارات افق است.
داستانهای آلمانی امروز مثل تابلویی مدرنیستی ترکیبی است از رنگها و احساسهای تند، همدلیهای عمیق با روحهای آزرده و خاکستریهای روابط سرد و تنهایی همیشگی جوامع معاصر.
این پنج نویسنده یعنی اشتام، هرمان، شولتسه، شلینک و ازدامار هم گرایشهای امروز ادبیات آلمانی را نشان می دهند و هم نماینده طبقههای مختلف جامعه آلمان هستند.
در بخشی از کتاب میخوانیم: نمیدانم چه وقت بود که دوباره «دام دام دارام» شروع شد. صدایش از دورها آمد. انگار سوت اخطار یک کشیت فضاییة آهسته و نامفهوم. بعد کم کم نزدیک شد، بلندتر تا بالاخره همه صداها را طوری پوشاند که به نظرم رسید حرکات من و کنسانتزه کاملا بیصدا بود. فقط «دام دام دارام» شنیده میشد- تا اینکه یک دفعه قطع شد و آرام و ساکت. مثل خود ما ....
این کتاب 256 صفحهای در شمارگان 2 هزار نسخه و قیمت 8500 تومان منتشر شده است.
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