قیمت گوشت قرمز در بازار هرسین ثابت شد

بهمن قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت قیمت های موجود در بازار هرسین گفت: تا کنون مصوبات زیادی را نهایی کردیم که از آن جمله می توان به کنترل قیمت و توزیع گوشت قرمز در بازار هرسین اشاره کرد.

وی افزود: پیش از این گوشت قرمز به دلیل نوسانات بازار قیمت واضح و مشخصی نداشت و اوضاع بازار را آشفته نشان می داد.

قربانی ادامه داد: در مصوبات اخیر قیمت نهایی گوشت قرمز همانند گوشت سفید تعیین و منبع تولید و درصد قانونی آن توسط کارشناسان این شهرستان مشخص شد.

وی اضافه کرد: ما و مسئولین شهرستان هرسین تصمیم گرفته ایم که اداره صنعت و معدن و تجارت و جهاد کشاورزی همانند مرغداری ها بر گاو داری ها هم نظارت داشت باشد و به صورت نظارتی و کارشناسی قیمت را مشخص کنند.

فرماندار هرسین گفت: طی ماه گذشته در واحد های صنفی شهرستان هرسین 46 مورد پرونده تخلف کشف شده که به مراجع قضایی و تعزیرات معرفی و بعضی از آنها جریمه و برخی پلمپ شدند.

قربانی افزود: هم اکنون بازرسی مکرر و مداوم برای کنترل بازار ادامه دارد و در جهت تنظیم بازار با نظارت اداره صنعت و معدن و تجارت توزیع برنج و گوشت وارداتی را با قیمت پایین در دست اجرا داریم که قطعا باعث تنظیم بازار می شود و نظارتی بر بازار به وجود خواهد آمد.



