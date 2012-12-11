کاهش 42 درصدی شماره گذاری خودروهای داخلی/شناسایی 2183 نقطه حادثه خیز در جاده ها

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دکتر اسکندر مومنی عصر سه شنبه در مراسم بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از مرکز مانیتورینگ پلیس راهور اظهار داشت: در گذشته جایگاه ایران در جدول تصادفات در رده های بالا قرار داشت اما با تلاش توانستیم روند تلفات را کنترل و هم در رده های میانی کشورهای پر تصادف قرار بگیریم. بر اساس نرم جهانی به ازای هر 10 هزار وسیله نقلیه 7.5 نفر جان خود را از دست می دهند که این آمار در کشور ما 8.1 نفر است. این در حالی است که بر اساس این آمار میانگین تلفات آسیا 10.9 نفر است.

وی ادامه داد: درسال 85 به ازای هر 10 هزار وسیله نقلیه 23 نفر در کشور کشته می شدند که این آمار امروز 8.1 نفر است. سالانه در دنیا یک میلیون 270 هزار نفر در تصادفات کشته می شوند که این آمار در کشور ما سال گذشته 20 هزار و 68 نفر بود البته در سال 85، 28 هزار نفر جان خود را در تصادفات از دست دادند.

رئیس پلیس راهور تاکید کرد: تلفات رانندگی در سال گذشته نسبت به سال 89 سه هزار و 200 نفر کاهش یافته که اصلی ترین مولفه آن قانون جدید راهنمایی و رانندگی بود که بعد از 40 سال مورد بازنگری قرار گرفت. در سال گذشته 15 هزار نفر در حوادث رانندگی مجروح شدند ضمن اینکه میزان تصادفات درسال گذشته در همین مدت 25 درصد کاهش یافت.

وی با بیان اینکه سال گذشته یک میلیون و 668 هزار خودرو در کشور شماره گذاری شد، افزود: در این مدت 817 هزار موتورسیکلت شماره گذاری و یک میلیون و 900 هزار نفر برای نخستین بار گواهینامه دریافت کردند .این در حالی است که میزان خروج خودروهای فرسوده با کاهشی 13 درصدی به 215 هزار خودرو رسید در حالی که در سال گذشته از وارد آمدن 12هزار میلیارد تومان ضرر به کشور با کاهش تصادفات جلوگیری شد.

وی ادامه داد: در 8 ماهه نخست امسال شماره گذاری خودروهای داخلی 42 درصد کاهش داشت درحالی که در این مدت شماره گذاری خودروهای خارجی رشد 12 درصدی را نشان می دهد در این مدت 26 هزار خودروی وارداتی شماره گذاری شد در حالی که اسقاط خودروهای فرسوده 31 درصد کاهش داشت.

مومنی با بیان اینکه در هزار و 673 تصادف دستگاهها بر اساس تبصره 3 ماده 14 راهنمایی و رانندگی مقصر شدند، تصریح کرد: بر اساس این آمارها شهرداریها رتبه نخست قصور در تصادفات را در میان دستگاهها دارند و پس از آن اداره آب و فاضلاب و وزارت راه در رتبه های بعدی قرار دارند.

وی خواستار گسترش سیستم حمل و نقل علمی شد افزود: بر اساس استانداردهای دنیا هر فردی پس از 300 مترپیاده روی باید به حمل و نقل عمومی برسد ضمن اینکه باید کاری کنیم تا حمل و نقل عمومی و گرایش به استفاده از آن افزایش یابد.

مومنی در ادامه از وجود دو هزار و 183 نقطه حادثه خیز در جاده های کشور خبر داد و افزود: پلیس تمام نقاط حادثه خیز کشور را احصاء کرده و به همه استانداران اعلام کرده است. در حالی که قرار بود تا پایان برنامه چهارم توسعه تمامی نقاط حادثه خیزحذف شوند و بزرگراهها به دوربین کنترل سرعت مجهز شوند این امر محقق نشد. هم اکنون دو هزار و 183 نقطه حادثه خیز درجاده های برون شهری شناسایی شده است. ما از اعضای کمیسیون درخواست داریم تا با استفاده از این اعتبارات اصلاح هندسی انجام شود و با آشکارسازی این نقاط علائم هشدار دهنده و تابلوها در این مناطق نصب شود البته دوهزار و 800 نقطه حادثه خیز درون شهری نیز شناسایی شده است.

وی تاکید کرد: بر اساس قانون 60 درصد درآمد جریمه های برون شهری باید به وزارت راه و 60 درصد جریمه های درون شهری به شهردایها و استاندرایها واگذر شود. همچنین 15 درصد درآمدها به پلیس راه و 5 درصد به فرهنگ سازی و 20 درصد به صندوق دیات پرداخت شود.