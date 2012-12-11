صنعت نفت همچنان آبستن تغییرات/ مدیرعامل جدید در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل صالحی که یکی از پیشکسوتان فوتبال آبادان بود و مدتی را به عنوان مدیرعامل در باشگاه برق شیراز سپری کرد وقتی به عنوان مدیرعامل در باشگاه همیشه حاشیه ساز صنعت نفت منصوب شد، امیدواری فراوانی در دل هواداران نگران این تیم ایجاد کرد ولی این امیدواری خیلی زود رنگ باخت زیرا صالحی تحمل ماندن در آبادان را نداشت.

امروز صبح تلفنها از سمت آبادان به صدا درآمد که صالحی استفغای خود را داده و به شهر شیراز در کنار خانواده اش بازگشته است. ضمن اینکه هیچ دلیل خاصی در مورد استعفایش مطرح نکرد.

شایعات فراوانی در خصوص دلیل استعفای صالحی مطرح شد از جمله اینکه وی با یکی از اعضای علی البدل هیئت مدیره باشگاه که پیش از این از نفوذ بالایی در باشگاه برخوردار بود درگیری لفظی پیدا کرده و عطای حضور در باشگاه صنعت نفت را به لقایش بخشیده است.

برخی هم عنوان می کنند که صالحی متوجه شده که جایی در تفکرات اعضای هیئت مدیره جدید ندارد و خیلی محترمانه از سمت مدیرعاملی باشگاه کنار رفته است قبل از اینکه از کار برکنار شود.



به هر حال در میان تائید و تکذیب رفتن صالحی به شیراز، خبر می رسد که اعضای هئیت مدیره در حال رایزنی برای انتخاب مدیرعامل جدید باشگاه هستند و احتمالا همین امروز فرد جدیدی به عنوان مدیرعامل از سوی هیئت مدیره انتخاب شود زیرا آنها فهمیده اند که صالحی در رفتن از باشگاه صنعت نفت آبادان جدی است و راه بازگشتی ندارد.



صنعت نفت هم اکنون با ارائه بازی هایی ضعیف در رده هفدهم جدول رده بندی قرار دارد و یکی از نامزدهای جدی سقوط به لیگ دسته اول فوتبال کشور در پایان این فصل از رقابتهای لیگ برتر است.