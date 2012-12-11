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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۶

قیومی:

وجود مطالب فراوان در حوزه معماری/ توجه نکردن به منابع از معضلات پژوهش است

وجود مطالب فراوان در حوزه معماری/ توجه نکردن به منابع از معضلات پژوهش است

مشهد - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران گفت: مطالب فراوانی در حوزه معماری وجود داشته و با تغییر نگاه می توان به مطالب بی نهایتی در مورد معماری و هنر دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد قیومی، ظهر سه شنبه در همایش پژوهش هنرهای ایرانی اسلامی در بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی اظهار کرد: یکی از معضلات تحقیق و پژوهش در معماری اسلامی توجه نکردن به گستره منابع است.

وی با تاکید بر اینکه امروز یک محدوده از منابع توسط ما انتخاب شده و بعد از آن در جا می زنیم، ادامه داد: در این راستا نگاهمان باید تغییر کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: منابع تاریخی به چند دسته تاریخ نامه کهن معماری، سندهای کهن معماری، تاریخ نامه های امروز سندهای امروز معماری تقسیم می شود.

قیومی با اشاره به اینکه یکی از منابع تاریخی هنر و معماری منابع مکتوب است، تصریح کرد: اگر نگاهمان را تغییر دهیم خواهیم دید که بی نهایت مطالب در مورد معماری و هنر داریم که بالغ بر 12 هزار فیش معماری و هنر فقط از قرن سوم تا نیمه قرن پنجم که به نثر نوشته شده است، وجود دارد.

کد مطلب 1763803

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