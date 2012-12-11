وجود مطالب فراوان در حوزه معماری/ توجه نکردن به منابع از معضلات پژوهش است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد قیومی، ظهر سه شنبه در همایش پژوهش هنرهای ایرانی اسلامی در بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی اظهار کرد: یکی از معضلات تحقیق و پژوهش در معماری اسلامی توجه نکردن به گستره منابع است.

وی با تاکید بر اینکه امروز یک محدوده از منابع توسط ما انتخاب شده و بعد از آن در جا می زنیم، ادامه داد: در این راستا نگاهمان باید تغییر کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: منابع تاریخی به چند دسته تاریخ نامه کهن معماری، سندهای کهن معماری، تاریخ نامه های امروز سندهای امروز معماری تقسیم می شود.

قیومی با اشاره به اینکه یکی از منابع تاریخی هنر و معماری منابع مکتوب است، تصریح کرد: اگر نگاهمان را تغییر دهیم خواهیم دید که بی نهایت مطالب در مورد معماری و هنر داریم که بالغ بر 12 هزار فیش معماری و هنر فقط از قرن سوم تا نیمه قرن پنجم که به نثر نوشته شده است، وجود دارد.