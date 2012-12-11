راه اندازی مجدد بهداری راهها/تحقیق و تفحص در خصوص درآمد پارکبانها

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هاشمی عصر سه شنبه در دیدار اعضای کمیسیون عمران مجلس از مرکز مونیتورینگ پلیس راهور اظهار داشت: در حالی که تخلفات رانندگی 30 درصد کاهش یافته است تلفات تنها کاهش 20 درصدی را نشان می دهد. علاوه بر تخلفات باید به نکات دیگری نیز توجه داشته باشیم. هم اکنون تلفات رانندگی در محدوده ابتدای شهرها بیشتر از جاده ها است که این موضوع باعث می شود تا تمرکز خود را روی حومه شهرها و زمان مجاز رانندگی و ساعات تصادفات متمرکز کنیم.

وی گفت: عامل 50 درصد از تلفات رانندگی خودرو است به صورتی که خودرویی با سرع 200 کیلومتر تصادف می کند اما مشکلی پیش نمی آید اما خودرو دیگری با 50 کیلومتر سرعت تصادف می کند و تمام سرنشینان آن فوت می کند. برای ارتقاء استاندارد خودروها باید فشار آورده شود.

در ادامه علوی یکی دیگر از اعضای کمیسیون با اعلام اینکه در بسیاری از کشورهای خارجی بدون حضور پلیس تخلفات و نحوه رانندگی کنترل می شود گفت: باید از سیستمهای هوشمند استفاده کنیم تا هزینه استفاده از ماموران کاهش یابد.

همچنین آقایی رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه 50 درصد تلفات رانندگی حین انتقال و در بیمارستان است تاکید کرد: قبل از انقلاب اسلامی سازمان بهداری راهها فعال بود که در انجام ماموریتها نیز موفق بود. هم اکنون خلاءهایی در مسئله امداد و نجات وجود دارد که به نظر می رسد باید یک سازمان منسجم برای امدادرسانی به مصدومان حوادث رانندگی راه اندازی شود.

وی ادامه داد: پلیس باید در ایجاد نظم و ترافیک موثر باشد و از بروز ترافیک جلوگیری کند اما متاسفانه در برخی موارد دیده ام که هنگامی که پلیس چراغ راهنمایی را به صورت دستی کنترل می کند نارضایتی مردم به علت ایجاد ترافیک بیشتر می شود.

آقایی در پایان در مورد فعالیت پارکبانها گفت: باید فعالیت پارکبانها ساماندهی شود و تحقیق و تفحص در مورد میزان درآمد آنها انجام شود تا بدانیم پولهای حاصل از پارک خودروها به کجا رفته و در چه زمینه هایی هزینه می شود.