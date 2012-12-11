کاهش 9 درصدی انتقال تزریقی ایدز در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاره محسنی فر در همایش دانشجویی "ایدز، ترس یا واقعیت " که در دانشگاه آزاد واحد رودهن برگزار شد ، اعلام کرد : انتقال ایدز در ایران از طریق تزریق از 69 درصد در سال 1365 به 60 درصد در سال 1390 رسیده است.

محسنی فر اعلام کرد: در حال حاضر 191 مرکز آموزش کاهش آسیب در ایران برای آموزش مقابله با ایدز فعال است که به خدماتی همچون ارائه وسائل تزریق رایگان ، وسایل محافظت جنسی ، مشاوره درباره ایدز و حتی تغذیه رایگان می پردازند.

وی همچنین خبر داد انتقال ایدز از مادر به کودک از یک درصد در سال 65 در ایران به 3.8 درصد در سال 90 رسیده است .

به گفته کارشناس ایدز دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل شایع ترین راه انتقال ایدز در مردان در ایران ابزار تزریق و در زنان ارتباط آمیزشی است.

محسنی فر همچنین با بیان اینکه آمار بیماری ایدز در سال 2011 نسبت به سال 2000 در 25 کشور جهان 50 درصد کاهش و در خاورمیانه در همین مدت 35درصد افزایش یافته است، گفت: راه‌های انتقال بیماری HIV از ابتدای بروز آن تا به حال در حال تغییر است یعنی در ابتدا بیشترین راههای انتقال گزارش شده از طریق خون و فرآورده های خونی بوده است در حالی که این الگو سپس به اعتیاد تزریقی و در 10 سال اخیر به انتقال جنسی تغییر کرده است.

در این همایش همچنین دکتر کاظم زاده دبیر شورای راهبردی مرکز همکاری‌های مشترک سازمان جهانی بهداشت و سلامت در مورد ارتباط افزایش مصرف روان گردانها با خطر ابتلا به ایدز صحبت کرد.

وی به عنوان دبیر قطب روانشناسی و روانپزشکی کشور همچنین بر ضرورت انگ زدایی از بیماری ایدز در جامعه با آموزش همگانی تاکید کرد.

کاظم زاده خاطرنشان کرد: آموزش مهارت های زندگی، مقابله با اعتیاد، رفتار قاطعانه ، ارتباط موثر و مدیریت استرس در کاهش آثار ابتلا به ایدز موثر است.