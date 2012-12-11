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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۳۵

هوای شهرهای استان مرکزی سرد می شود

هوای شهرهای استان مرکزی سرد می شود

اراک – خبرگزاری مهر: مدیرکل هواشناسی استان مرکزی از احتمال بارشهای پراکنده در سراسر شهرهای استان مرکزی از عصر امروزچهارشنبه خبر داد و گفت: همچنین هوای این شهرها سرد می شود.

محمد ناصر هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از شب گذشته تا کنون در شهرهای استان شاهد بارش باران بوده ایم که به طور متوسط دو میلیمتر بارش دراستان داشتیم.

وی بیشترین بارندگی را در غرق آبادبا 4.2 میلیمتر  برشمرد و گفت: به ترتیب ساوه 3.3 ، خمین 2.7، تفرش 2.6،کمیجان 2.3 ، محلات 1.7 ، آشتیان 1.5 ،شازند 1.4،خنداب و دلیجان و 0.8 و شهر اراک پنج دهم میلیمتر بارش داشته است.

هاشمی اضافه کرد: در 21 روزه اذر ماه به طور متوسط 32.2 میلیمتر باران باریده که در مقایسه سال قبل که 5.5 میلیمتر بود افزایش داشته ایم.

وی با بیان اینکه در روزهای پایانی هفته دمای استان به شکل نامحسوس کاهش پیدا می کند گفت:  طی 24 ساعت در ارتفاعات هم شاهد بارش برف به صورت جزئی بودیم.
 

کد مطلب 1763806

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