استقرار 12 تیم ثابت پلیس راه در نقاط برفگیر استان چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفری افزود: افزایش نیروی انسانی و تجهیز خودرویی وبالا بردن امکانات راهداری در نقاط حادثه خیز استان یکی از برنامه های مهم و ویژه پلیس راه در جهت روان سازی وآرامش رانندگان در فصل زمستان است.

وی با اشاره به بکارگیری 12 تیم ثابت و پشتیبان در سه نقطه از معابر برفگیر استان گفت: فداکاری سازمانهای دخیل در امر ترافیک و امداد و نجات جاده ای، بسیار ارزشمند بوده و در خدمت رسانی به مردم و افزایش امنیت و آرامش جامعه نقش مهمی خواهد داشت.

وی هدف از اجرای این طرح را ایمنی تردد در معابر برف گیر استان عنوان کرد و اظهار داشت: رسیدگی سریع به تصادفات احتمالی ، کمک و نجات مصدومین و در راه ماندگان ، روان سازی ترافیک و تسهیل در عبور و مرور به هنگام بارش نیز از دیگر اهداف این طرح می باشد.

سرمایه اجتماعی پلیس اساس امنیت پایدار در جامعه است

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری گفت: سرمایه اجتماعی پلیس ، اساس امنیت پایدار در جامعه است.

سرهنگ جعفری از سرمایه اجتماعی به عنوان حلقه ارتباطی سازمانها، دولت و مردم یاد کرد و گفت: سرمایه اجتماعی، هزینه های انتظامی و امنیتی در سطح جامعه را کاهش خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه سرمایه اجتماعی نیروی انتظامی حاصل عملکرد خوب پلیس ، توفیقات در انجام ماموریت های محوله ، پاسخگو بودن و سایر اقداماتی است که منجر به کسب رضایت مردم می شود ، بیان داشت: امروز سازمانی موفق است که از سرمایه اجتماعی بالایی برخوردار باشد.



جعفری با تأکید بر اینکه نیروی انتظامی برای حفظ اقتدار و توانمندی خود نیازمند داشتن سرمایه اجتماعی است، تصریح کرد: اگر ناجا بخواهد این سرمایه را حفظ کند باید در جامعه الگو باشد.



وی بیان کرد: پلیس برای الگو شدن باید ویژگی هایی از قبیل پاکدامنی، بصیرت، صداقت، کسب مهارت های لازم در جهت حرفه ای شدن، امانت داری و داشتن قدرت برقراری ارتباط مؤثر با مردم را داشته باشد.



فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری در پایان ، سرمایه اجتماعی را بنیادی ترین عامل در ایجاد توسعه پایدار دانست و بر نقش افراد تأثیرگذار جامعه به منظور ایجاد امنیت متکی بر مردم و ساختار های اجتماعی تأکید کرد.

کشف محموله قاچاق در بروجن



فرمانده انتظامی شهرستان بروجن استان چهارمحال و بختیاری از کشف محموله قاچاق به ارزش یک میلیارد و 500 میلیون ریال خبر داد.



سرهنگ تیمور عکاشه اظهار داشت: مأموران دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی ، حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی شهرستان به سه دستگاه خودروی کامیون مشکوک و دستور ایست را صادر کردند.



وی افزود: مأموران در بررسی مدارک بار خودروها متوجه عدم تطابق مندرجات مدارک با بار خودروها شدند و همین موضوع شک مأموران را در خصوص قاچاق بودن آن به یقین تبدیل کرد.

سرهنگ عکاشه گفت: در ادامه و در بازرسی های به عمل آمده ی کزار و 256 دستگاه انواع گوشی همراه ،79 کارتن آدامس الکل دار، یک کارتن باطری گوشی ، 598 ثوب البسه ، 758 جفت کفش و دو هزارو468 عدد لوازم برقی قاچاق کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجن استان چهارمحال و بختیاری ارزش این محموله را بر اساس اعلام کارشناسان اداره گمرک یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعلام کرد.

دستگیری دو سارق و کشف 20 فقره سرقت احشام در کیار

فرمانده انتظامی شهرستان کیار استان چهارمحال و بختیاری از دستگیری دو سارق حرفه ای و کشف 20 فقره سرقت احشام در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مجید زمانی گفت: در پی وقوع سرقت احشام در سطح شهرستان ، مراتب در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرارگرفت.



وی افزود: با تشکیل تیم ویژه و با انجام یک سری اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی دو نفر از سارقان حرفه ای شناسایی و دستگیر شدند.

پاکسازی نقاط آلوده در شهرستان "شهرکرد"

فرمانده انتظامی شهرستان شهرکرد از اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده و دستگیری پنج نفر خبر داد.



سرهنگ اصغر صباغی گفت: در راستای اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده ، با انجام اقدامات اطلاعاتی ، روز گذشته یک پاتوق استعمال مواد مخدر شناسایی شد.



وی گفت: طی بازرسی از محل مذکور که توسط کلانتری 18 "هفشجان" صورت گرفت 5 نفر در حال استعمال مواد مخدر دستگیر و مقادیر قابل توجهی هروئین، شیشه و آلات و ادوات استعمال کشف و ضبط شد.



سرهنگ صباغی بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده ، جهت سیر مراحل قانونی ، به مراجع قضایی معرفی شدند.