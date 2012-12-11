تحویل واگنهای قطار شهری شیراز تا پایان بهمن ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس گفت: واگنهای قطار شهری شیراز تا پایان بهمن ماه 91 آماده تحویل است و در خطوط مربوطه به کار گرفته خواهد شد.

محسن اردکانی با بیان اینکه استاندار فارس و هیئت همراه از مراحل ساخت واگنهای قطار شهری شیراز توسط شرکت چینی بوژن در شهر نانجینگ بازدید به عمل آورده اند، اظهار داشت: در جلسه مشترک مدیران شرکت بوژن با مدیران استان فارس، مدیرعامل شرکت چینی اعلام کرد: با توجه به تسریع صورت گرفته در ماه های اخیر، مراحل تحویل واگن ها زودتر از موعد مقرر قبلی و تا پایان بهمن ماه سال جاری صورت خواهد گرفت.

وی افزود: پس از پایان مذاکرات این هیئت، از سالنهای مختلف ساخت بدنه، ساخت بوژی، کارگاه اسمبلینگ قطعات و سایر قسمتهای کارخانه بازدید به عمل آوردند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس بیان کرد: با توجه به تاکید و پیگیریهای مدیریت ارشد استان تمام تمهیدات لازم برای بهره برداری مرحله یک از خط قطار شهری شیراز صورت گرفته و چنانچه اعتبارات تعیین شده در موعد مقرر تامین شود متروی شیراز در بهار 92 به بهره برداری خواهد رسید.

بهره برداری طرح توسعه حرم مطهرشاهچراغ(ع) در دولت دهم

استاندار فارس با تشکیل جلسه طرح توسعه حرم مطهرشاهچراغ(ع) به بررسی آخرین فعالیتها و برنامه ریزیهای انجام شده در اجرای این طرح پرداخت.

حسین صادق عابدین در این جلسه ضمن بررسی طرح توسعه حرم مطهر شاهچراغ(ع) با اشاره به اهداف دولت در اجرایی شدن این طرح گفت: دولت دهم بر اجرایی شدن هر چه سریعتر این طرح تاکید ویژه ای دارد و به همین دلیل نیز از تمامی ظرفیتهای اجرایی برای اتمام آن تا پایان دولت دهم بهره گیری خواهد کرد.

وی افزود: متولیان اجرایی طرح توسعه باید با ارائه برنامه زمان بندی شده و منسجم فعالیتهای عمرانی را ادامه دهند و ما امیدواریم تا سال آینده شاهد بهره برداری از این طرح باشیم.

در این جلسه که با حضور مدیران برخی دستگاه های اجرایی استان و مدیران شهری برگزار شد مباحث فنی و مهندسی در خصوص چگونگی پیشبرد و تکمیل پروژه توسعه حرم مطهر احمد بن موسی(ع) نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این جلسه با ارائه گزارش دستگاه های اجرایی، پیمانکاران و مشاوران طرح و بررسی مباحث فنی و تخصصی و با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس پایان یافت.