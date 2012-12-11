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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۳۵

با هدف تکریم شهدا/

یادواره شهدای روستای واریان برگزار شد

یادواره شهدای روستای واریان برگزار شد

کرج – خبرگزاری مهر: یادواره 16 شهید روستای واریان از توابع آسارا با حضور مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره 16 شهید روستای واریان از توابع بخش آسارای استان البرز با حضور مسئولان بنیاد شهید، سپاه و بسیج شهرستان کرج و پایگاه مقاومت بسیج سپاه آسارا برگزار شد.

در این مراسم زیارت عاشورا بر سرمزار شهدا برگزار شد همچنین نماز جماعت در منزل پدر شهید قدمی برگزار شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری این یادواره اظهار داشت: برگزاری چنین مراسمی گام برداشتن در جهت احیای فرهنگ شهادت و ایثار در جامعه است ضمن آنکه زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا در مقام تکریم و تجدید میعاد با آرمانهای آنها ضروری است.

مهدی ایزدی با تاکید بر اینکه صیانت از راه و فرهنگ شهیدان یک وظیفه است تصریح کرد: صیانت از راه شهیدان همان چیزی است که جامعه بشری امروز بیش از هر روز دیگری نیازمند آن است.

وی گفت: استان البرز دارای پیشینه غنی در حوزه ایثار و شهادت است و برگزاری یادواره ها و کنگره های مربوط به شهدا موجب انتقال هر چه بهتر این فرهنگ به نسل های بعدی خواهد شد.
 

کد مطلب 1763814

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