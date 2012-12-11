مبتلایان به سرطان با تکنولوژی نوین صاحب فرزند می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ابوطالب صارمی با اعلام این مطلب افزود: برخی از بیماران که دچار سرطان میشوند در سنین تولیدمثل هستند که اقدامهای درمانی از قبیل جراحی و به دنبال آن رادیوتراپی و شیمی درمانی، سبب آسیب به تخمدانها در زنان و بیضهها در مردان مبتلا به سرطان میشود.
وی با اشاره به اینکه هر چند در بیشتر موارد، سرطانها قابل درمان هستند، آما آسیبهای ناشی از شیمی درمانی، تولید تخمک در زنان و اسپرم در مردان را با اختلال روبرو ساخته و تخمدانها دیگر قادر به تولید تخمک نبوده و بیضهها نیز امکان تولید اسپرم را از دست میدهند، اظهار کرد: در چنین وضعیتی، فرد امکان صاحب فرزند شدن را از دست داده به نازایی و عقیمی مبتلا خواهد شد.
صارمی از شیوههای انجماد اسپرم یا بافت بیضه، انجماد تخمک، انجماد بافت تخمدان، انجماد جنین، اهدای تخمک و رحم اجارهای به عنوان روشهایی نام برد که به حفظ باروری افراد سرطانی که در سنین تولیدمثل قرار دارند، کمک خواهد کرد.
وی گفت: از طریق انجماد اسپرم یا بافت بیضهای که قدرت ساخت اسپرم را دارد، پیش از شیمی درمانی، میتوان قدرت باروری مردان مبتلا به سرطان را حفظ کرد.
رئیس مرکز تحقیقات سلولی صارم اظهار داشت: روش انجماد تخمک برای دختران و زنان مجرد میتواند راهحل مناسبی باشد، هر چند این روش در مقایسه با انجماد اسپرم و جنین، پیچیدهتر بوده، درصد موفقیت آن کمتر است.
وی انجماد بافت تخمدان را شیوهای مناسب برای دختران و زنان مجرد دانست و اظهار داشت: به شرط آن که آنان تومور تخمدان نداشته باشند، میتوان از این روش برای آنان بهره جست.
به گفته صارمی، انجماد بافت تخمدان نیاز به زمان ندارد و پیش از پیش درمانی و رادیوتراپی میتوان به کمک لاپاراسکوپ، بخش کوچکی از بافت تخمدان را برداشت و پس از انجماد به شیوه خاص، آن را نگهداری کرد.
وی افزود: در روش انجماد جنین، ابتدا از تخمک و اسپرم به دست آمده از فرد - پیش از شیمی درمانی و رادیوتراپی - جنین در محیط آزمایشگاهی تولید و سپس جنین با روش خاص منجمد میشود.
بنیانگذار IVF در ایران تصریح کرد: در حال حاضر برای انجماد جنین در مراکز ناباروری از روش IVF استفاده میشود؛ هر چند این روش برای افرادی که ازدواج نکردهاند یا وقت کافی برای انجام IVF ندارند، مناسب نیست.
وی گفت: اگر زنی که مبتلا به سرطان است، نسبت به ذخیره تخمک یا جنین خود اقدام نکرده باشد و شیمی درمانی یا رادیوتراپی را انجام دهد، به دلیل نارسایی تخمدانها قادر به بارداری از طریق تخمک خود نخواهد بود. در این مورد استفاده از تخمک زن دیگری با رعایت تمام موازین شرعی و حقوقی از طریق لقاح تخمک آن زن با اسپرم همسرش و انتقال جنین حاصل شده به رحم وی میتواند، شانس مادر شدن را به او بدهد.
صارمی در مورد بیمارانی که به علت سرطان رحم تحت عمل برداشتن رحم (هیسترکتومی) قرار میگیرند، اما تخمدانهای آنان باقی میماند، یادآور شد: در صورتی که پیش از شیمی درمانی، انجماد تخمک یا جنین انجام شده باشد، میتوان از رحم شخص دیگری برای انجام مراحل رشد جنین استفاده کرد.
وی در پایان گفت: در مواردی که فرد نخواهد یا نتواند از شیوههای مورد اشاره استفاده کند، میتواند، کودکی را به فرزند خواندگی بپذیرد.
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