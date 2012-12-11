به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تقدیر از دست‌اندرکاران برگزاری مراسم بزرگداشت دویست سالگی صنعت چاپ صبح امروز سه‌شنبه 21 آذر با حضور علی اسماعیلی برگزار شد.

علی اسماعیلی که در جلسه شورای سیاستگذاری صنعت چاپ سخن می‌گفت، بر لزوم همدلی و وحدت در میان اعضا و بدنه صنعت چاپ کشور تأکید کرد.

این جلسه در محل دفتر معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور اعضا شورای سیاستگذاری صنعت چاپ برگزار شد.

وی در بخشی از سخنانش با اشاره به فرافکنی برخی از سایت‌ها در خصوص شورای سیاستگذاری صنعت چاپ و انتقادهای ناعادلانه برخی افراد تنگ نظر، گفت: برخی افراد بیکار هستند یا بهتر بگویم کارشان تخریب فعالیتهای مثبت و ارزنده است از این رو چون اعتقاد راسخ به درستی کارمان داریم و منطق و استدلال قابل قبولی در نهان کارهایمان نهفته است، به حواشی توجه نمی‌کنیم و با قدرت و شتابان کارها را ادامه خواهیم داد.

اسماعیلی با اشاره به ایرادها و خُرده‌گیری‌های برخی افراد گفت: قطعاً به نقدهای دلسوزانه و کارشناسانه توجه داریم ولی جلوی حرکت‌ها و نگاه‌‌های مغرضانه و ناعادلانه ایستاده‌ایم.

سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان افزود: حق خود می‌دانیم تا از جریانهایی که در تلاش برای تخریب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اقدامات مثبت صورت گرفته هستند، به صورت قانونی و از مراجع ذیصلاح پیگیری کنیم.