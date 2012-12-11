اجرای 157 طرح تحقیقاتی فعال در دانشگاه شهید چمران

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رنجبر ظهر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش اظهار کرد: هفته پژوهش فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیت های پژوهشی دانشگاه ها است.

وی با بیان اینکه طرح های پژوهشی بسیاری در دانشگاه شهید چمران اهواز درحال اجرا یا اجرایی شده، افزود: در حال حاضر در این دانشگاه 157 طرح تحقیقاتی فعال در جال اجرا است.



رنجبر حجم ریالی قرارداد این طرح ها را 50میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این طرحها در بخش های مختلف صنعت، آب و برق، فولاد، نفت، کشاورزی و مخابرات هستند.

وی با اشاره به فعالیتهای پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار کرد: چاپ یک هزار و 200 عنوان مقاله در مجلات، ارائه یکهزار و 500 مقاله در کنفرانسها و چاپ یکصد عنوان کتاب از جمله فعالیتهای پژوهشی دانشگاه است.

دبیر اجرایی ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری با بیان اینکه هشت مرکز عملی تحقیقاتی و چهار قطب علمی مصوب کشوری در دانشگاه شهید چمران اهواز وجود دارد، افزود: 11 عنوان اختراع ثبت شده داخلی، 800 عنوان پایان نامه دانشجویی و 13 مجله علمی پژوهشی مصوب وزارت علوم از دیگر دستاوردهای پژوهشی دانشگاه در سال گذشته است.

وی در بخش دیگر سخنان خود به فعالیتهای هفته پژوهش در استان خوزستان اشاره کرد و گفت: برنامه ریزی های ویژه ای در این راستا صورت گرفته است و همگام با سراسر کشور در خوزستان اجرا می شود.



معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز افزود: در راستای گرامیداشت این هفته از 52 نفر از برترینهای پژوهشی استان خوزستان تجلیل می شود.

