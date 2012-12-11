سایت "اجابت" در همایش بین المللی امام سجاد(ع) رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد پهلوانی، بعدازظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری این مراسم گفت: طرح اجابت در دو بخش مجزا و با هدف نشر و اشاعه معارف و آموزه های اهل بیت عصمت و طهارت(ع) به همت ستاد برگزاری همایش در این استان اجرا می شود.

وی افزود: بخش نخست این طرح شامل راه اندازی سامانه پیامک و سایت اینترنتی است، در بخش سامانه پیامکی افراد می تواند با ارسال کلمات مصدری از قبیل عدالت، محبت، دوستی، خیر و ... به شماره 30001946 احادیث اهل بیت(ع) مرتبط با کلمه مورد نظر را دریافت کنند.

پهلوانی ادامه داد: افراد با مراجعه به سایت اجابت به آدرس www.ejabat.ir و درج شماره تلفن همراه خود پیامک های ارسال شده به آن شماره را مشاهده کنند و با کلیک کردن بر روی هرکدام از پیامک ها، متن عربی و منبع حدیث را نیز رویت کنند.

وی اضافه کرد: بخش دوّم این طرح نیز فعال شدن سایتی بر روی شبکه وایرلس است که شامل بانک بزرگی از معارف دینی ازقبیل فایل های صوتی تصویری، نداهای آسمانی شامل تلاوت مختلف قرآن، مداحی، تواشیح و ... است.

به گفته مسئول دبیرخانه کانون های مساجد هرمزگان، بیش از 100 هزار جلد کتاب، نرم افزارهای تلفن های همراه، بازی ها و کلیپ های خنده دار نیز در این سایت گردآوری شده است.

پهلوانی اظهار داشت: این خدمات با سرعت کامپیوتر محلی به صورت وایرلس در محدوده نوار ساحلی بندرعباس قابل دریافت است.

وی افزود: برای استفاده از این سامانه کافی است وایرلس تلفن همراه، تبلت و یا لپ تاپ خود را روشن و به اینترانت به آدرس www.ejabat.local وصل شوید.