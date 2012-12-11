بانوان فرهیخته دینی بسترهای رفع آسیب های اجتماعی را فراهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه سادات نیکوبرش ظهر سه شنبه در نشست استانی جمعیت بانوان فرهیخته دینی خراسان جنوبی در بیرجند،با اشاره به اینکه بانوان فرهیخته دینی بانوانی هستند که دغدغه فرهنگی و دینی را در استانها دارند، اظهارداشت: نمی توان مشکلات و آسیب های موجود در سطح را یک روزه حل کرد اما باید به تدریج این مشکلات رفع شود.

وی اضافه کرد: لازمه حل مشکلات اجتماعی در جامعه برنامه ریزی و اجرای برنامه های فرهنگی با اولیت بندی مناسب است.

نیکو برش با اشاره به اینکه بانوان فرهیخته باید بسترهای مناسب برای رفع آسیب های اجتماعی در جامعه را فراهم کنند، افزود: در این راستا باید اولویت بندی و برنامه ریزی جامع از سوی این قشر انجام شود.

رئیس گروه برنامه ریزی اقشار اجتماعی سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به اینکه بانوان فرهیخته و دارای فکر و اندیشه مجاز به شرکت در این جمعیت هستند، تصریح کرد: بانوان فرهیخته رسالت سنگینی داشته و باید برنامه های پرمحتوایی را اجرایی و عملیاتی کنند.

نیکو برش با بیان اینکه در این راستا نشست های جمعیت بانوان منتج به معرفی و انتخاب 30 تا 50 بانوی فرهیخته دینی در هر استان می شود، افزود: این بانوان باید به طور کامل در سطح شهرستانها نیز ساماندهی شوند.

وی اضافه کرد: به دلیل اینکه این بانوان رسالت هدایت دینی و فرهنگی بانوان هر استان را برعهده خواهند داشت، باید از دانش و علوم روز کافی برخوردار باشند.

نیکو برش با اشاره به جایگاه بانوان در سطح جامعه اسلامی، عنوان کرد: بیشترین کارگروه ها در حوزه بانوان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه هدف اصلی دنیای غرب تضعیف بنیان خانواده در ایران است، بیان داشت: تحکیم بنیان خانواده لازمه پیشرفت جامعه است.

وی ادامه داد: برگزاری کارگروه های مختلف از جمله کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استانداری، عفاف و حجاب و... بیانگر دشواری در حوزه کار بانوان و اهمیت نقش بانوان است.

رئیس گروه برنامه ریزی اقشار اجتماعی سازمان تبلیغات اسلامی کشور یادآور شد: نیاز زیربنایی برای هر استانی است، که در این زمینه ورود پیدا کرده و در حوزه بانوان به صورت تخصصی اقدام کند.