  1. فرهنگ و ادب
۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۸:۰۳

پوررضائیان در گفتگو با مهر:

«نویسش در نمایش» 6 گونه نمایشی بعد از انقلاب را به بررسی می‌نشیند

«نویسش در نمایش» 6 گونه نمایشی بعد از انقلاب را به بررسی می‌نشیند

تازه‌ترین اثر مهدی‌ پور‌رضائیان با عنوان «نویسش در نمایش» با موضوع معرفی گونه‌های نمایش در ایران معرفی شد.

مهدی پوررضائیان در گفتگو با خبرنگارمهر از انتشار اثر تازه‌ای از خود با عنوان نویسش در نمایش خبر داد و گفت: نویسش در نمایش دارای 6 مقاله و 14 نمایشنامه است. این کتاب در واقع  شخصیتی کاملاَ آموزشی و درسنامه­ای دارد و به همین دلیل فکر می‌کنم مخاطب اصلی آن هم دانشجویان نمایش وعلاقمندان رشته­ ادبیات نمایشی باشند.

وی افزود: در این کتاب 6 گونه نمایشنامه را که پس از انقلاب اسلامی، مشهورترین انواع کار نمایشی در کشور به شمار می‌رفته است، به طور کامل طرح کرده و شرح داده‌ام و سپس در اقدامی که خودم آن را در تالیف و انتشار آثاری از این دست بی‌سابقه و سودمند می‌دانم، برای انتقال بهتر مفاهیم و آموزه­های نظری هر مقاله، نمایشنامه­هایی را به انواع مصداق یا مثال آموزشی نوشته و در متن کتاب عرضه کرده‌ام.

وی افزود: در کتاب نویسش در نمایش، خواننده علاوه بر آشنا شدن با چیستی نمایشنامه‌های دینی، سیاسی، روانشناسانه، مونو درامایی، طنز و تعزیه­، با نمایشنامه‌های منتشر نشده و تفکر برانگیز دینی همچون همروانی و گناه روان در گونه نمایشی نخست، سقراط من و قرنطینه در گونه دوم، شب‌های روزافزون و دوشیزه خاموش در گونه سوم، خنیایش و دقیقه‌های دق در گونه چهارم، علی اکبل، غمنامه آرش و راس هجدهم در گونه پنجم، سگ‌‌ترین خنجر، آشتی با یخ و کمی از هرگز روبرو می‌شود در گونه نمایشی سوم به خواننده ارائه می‌شود.

در سال‌های اخیر از پوررضائیان مجموعه نمایشنامه‌های تمام‌های ناتمام و زندگی زیرسبیل گربه­ها به عنوان کتاب‌های برتر و شایسته تقدیر در مراسم کتاب سال و کتاب فصل معرفی شده‌اند.

کتاب نویسش در نمایش را انتشارات نیستان در 408 صفحه و با قیمت 16هزار تومان منتشر کرده است.

کد مطلب 1763834

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