مهدی پوررضائیان در گفتگو با خبرنگارمهر از انتشار اثر تازه‌ای از خود با عنوان نویسش در نمایش خبر داد و گفت: نویسش در نمایش دارای 6 مقاله و 14 نمایشنامه است. این کتاب در واقع شخصیتی کاملاَ آموزشی و درسنامه­ای دارد و به همین دلیل فکر می‌کنم مخاطب اصلی آن هم دانشجویان نمایش وعلاقمندان رشته­ ادبیات نمایشی باشند.

وی افزود: در این کتاب 6 گونه نمایشنامه را که پس از انقلاب اسلامی، مشهورترین انواع کار نمایشی در کشور به شمار می‌رفته است، به طور کامل طرح کرده و شرح داده‌ام و سپس در اقدامی که خودم آن را در تالیف و انتشار آثاری از این دست بی‌سابقه و سودمند می‌دانم، برای انتقال بهتر مفاهیم و آموزه­های نظری هر مقاله، نمایشنامه­هایی را به انواع مصداق یا مثال آموزشی نوشته و در متن کتاب عرضه کرده‌ام.

وی افزود: در کتاب نویسش در نمایش، خواننده علاوه بر آشنا شدن با چیستی نمایشنامه‌های دینی، سیاسی، روانشناسانه، مونو درامایی، طنز و تعزیه­، با نمایشنامه‌های منتشر نشده و تفکر برانگیز دینی همچون همروانی و گناه روان در گونه نمایشی نخست، سقراط من و قرنطینه در گونه دوم، شب‌های روزافزون و دوشیزه خاموش در گونه سوم، خنیایش و دقیقه‌های دق در گونه چهارم، علی اکبل، غمنامه آرش و راس هجدهم در گونه پنجم، سگ‌‌ترین خنجر، آشتی با یخ و کمی از هرگز روبرو می‌شود در گونه نمایشی سوم به خواننده ارائه می‌شود.

در سال‌های اخیر از پوررضائیان مجموعه نمایشنامه‌های تمام‌های ناتمام و زندگی زیرسبیل گربه­ها به عنوان کتاب‌های برتر و شایسته تقدیر در مراسم کتاب سال و کتاب فصل معرفی شده‌اند.

کتاب نویسش در نمایش را انتشارات نیستان در 408 صفحه و با قیمت 16هزار تومان منتشر کرده است.