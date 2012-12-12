مهدی پوررضائیان در گفتگو با خبرنگارمهر از انتشار اثر تازهای از خود با عنوان نویسش در نمایش خبر داد و گفت: نویسش در نمایش دارای 6 مقاله و 14 نمایشنامه است. این کتاب در واقع شخصیتی کاملاَ آموزشی و درسنامهای دارد و به همین دلیل فکر میکنم مخاطب اصلی آن هم دانشجویان نمایش وعلاقمندان رشته ادبیات نمایشی باشند.
وی افزود: در این کتاب 6 گونه نمایشنامه را که پس از انقلاب اسلامی، مشهورترین انواع کار نمایشی در کشور به شمار میرفته است، به طور کامل طرح کرده و شرح دادهام و سپس در اقدامی که خودم آن را در تالیف و انتشار آثاری از این دست بیسابقه و سودمند میدانم، برای انتقال بهتر مفاهیم و آموزههای نظری هر مقاله، نمایشنامههایی را به انواع مصداق یا مثال آموزشی نوشته و در متن کتاب عرضه کردهام.
وی افزود: در کتاب نویسش در نمایش، خواننده علاوه بر آشنا شدن با چیستی نمایشنامههای دینی، سیاسی، روانشناسانه، مونو درامایی، طنز و تعزیه، با نمایشنامههای منتشر نشده و تفکر برانگیز دینی همچون همروانی و گناه روان در گونه نمایشی نخست، سقراط من و قرنطینه در گونه دوم، شبهای روزافزون و دوشیزه خاموش در گونه سوم، خنیایش و دقیقههای دق در گونه چهارم، علی اکبل، غمنامه آرش و راس هجدهم در گونه پنجم، سگترین خنجر، آشتی با یخ و کمی از هرگز روبرو میشود در گونه نمایشی سوم به خواننده ارائه میشود.
در سالهای اخیر از پوررضائیان مجموعه نمایشنامههای تمامهای ناتمام و زندگی زیرسبیل گربهها به عنوان کتابهای برتر و شایسته تقدیر در مراسم کتاب سال و کتاب فصل معرفی شدهاند.
کتاب نویسش در نمایش را انتشارات نیستان در 408 صفحه و با قیمت 16هزار تومان منتشر کرده است.
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