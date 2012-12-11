واکنش دادستان به مکالمه منتسب به مهدی هاشمی/ کفاشیان با قرار تامین آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری دولت آبادی در مورد فردی که به او دلال بزرگ نفتی می گویند که دستگیری آن در خبرها آمده است، گفت: این فردی که اخیرا دستگیر شده ارتباطش با مسائل نفتی نیست و می توان اینگونه عنوان کرد که شخص مورد نظر جعل برخی از اسناد و سوء استفاده شخصی در اتهاماتش ثبت شده است. این فرد الان بازداشت است و پرونده آن در دادسرای کارکنان دولت در حال پیگیری است.

وی همچنین در مورد پرونده ستار بهشتی نیز اظهارداشت: در این پرونده 7 مامور نیروی انتظامی متهم هستند که سه نفر از آنها بازداشت شده اند و تحقیقات ادامه دارد و بازپرس پرونده در حال برطرف کردن برخی از ابهامات است.

دادستان تهران در مورد آخرین وضعیت پرونده قتل در خیابان شهید مدنی گفت: در این پرونده دو نظریه وجود دارد برخی از کارشناسان پزشکی قانونی معتقدند متهم سلامت روانی داشته و برخی می گویند جنون داشته است که پرونده در کمیسیون دیگری بررسی خواهد شد.

جعفری دولت آبادی در خصوص پرونده روزنامه مغرب افزود: این پرونده دو پرونده جداگانه است که یکی از آن بحث مالی و دیگری رسانه ای است که در دادسرا در حال پیگیری است.

دادستان پایتخت در خصوص پرونده کفاشیان گفت: این فرد با قرار تامین آزاد شده و تحقیقات در دادسرای اوین ادامه دارد.

جعفری دولت آبادی با اعلام اینکه مرحله دوم دادگاه اختلاس بیمه برگزار می شود، افزود: بخش دوم دادگاه نیاز به برخی استعلامات دارد و کمی زمانبر است. در خصوص دادگاه فساد مالی هم باید گفت که این دادگاه همچنان به صورت علنی برگزار می شود.

وی همچنین در مورد اینکه دادستانی به موضوع فایل صوتی منتسب به مهدی هاشمی که در رسانه ها منتشر شده است، ورود کرده است یا خیر، گفت: از نظر ما کسی که تکذیب کند، کسی است که به او منتسب است.

دادستان تهران از توضیحات بیشتر در این خصوص خودداری کرد.