اجرای استانداردهای کار شایسته در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی در اجلاس مسکو گفت: تحقق شاخص های کار شایسته در کشورهای مختلف مستلزم ایجاد فضای صلح و ثبات در جهان است و اقدامات زورگویانه و یکجانبه گرایانه این فضا را از بین می برد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: هیئت ایرانی در این محمل بین المللی، دیدگاه های کشورمان را در ارتباط با مقوله کار شایسته و آسیب های ناشی از اقدامات خارج از عرف کشورهای زورگو در این زمینه بازگو می کند.

شیخ الاسلامی از اشتغالزایی پویا، گفتگوهای اجتماعی و کارآفرینی به عنوان برخی از مصادیق کار شایسته در سطح بین المللی نام برد و تصریح کرد: متاسفانه برخی کشورهای زورگو با سیاست های جنگ طلبانه و با رویکرد به هم ریختن اوضاع جهان، فضای مناسب برای تحقق استانداردهای کار شایسته را از بین برده اند.

وی با بیان اینکه تنها در فضای عدالت و صلح می توان گام های موثر برای تحقق شاخص های کار شایسته در کشورها مختلف جهان برداشت، اضافه کرد: عده مشخصی از کشورها با اقدامات توسعه طلبانه و زیاده خواهانه خود فضای بین المللی را به سمتی سوق می دهند که ضمن متشنج کردن مناسبات جهانی هرگونه احتمال تحقق کار شایسته را از بین می برند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به تمرکز شرکت کنندگان در کنفرانس بین المللی کار شایسته در مسکو روی موضوع بحران اقتصاد جهانی، گفت: بحران جهانی در سطوح اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زاییده روش های ظالمانه و غیرمنصفانه و تعمیم برنامه های لیبرال و سرمایه داری در سطح جهانی است.

شیخ الاسلامی، تاکید کرد: تا نگاه حاکم بر مدیریت جهانی اصلاح نشود، مسائل و مشکلات مبتلابه بشری در حوزه های مختلف برطرف و استانداردهای کار شایسته در سطح جهانی محقق نخواهد شد.

وی با اشاره به تدوین و اجرای سند و برنامه ملی کارشایسته در سایه مشارکت خوب وزارت کار با تشکل های کارگری و کارفرمایی، ادامه داد: در کنفرانس مسکو، تجربیات ارزنده کشورمان را در این خصوص به شرکت کنندگان منتقل می کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یادآور شد: رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران تلاش برای تحقق استانداردهای کار شایسته در کشور است و تامین مسکن ارزان قمیت برای اقشار مختلف از جمله کارگران، زنان سرپرست خانوار به عنوان بخشی از جامعه کارگری از جمله برنامه های محقق شده در این ارتباط است.

شیخ الاسلامی از تامین مالی اقشار کم درآمد جامعه از طریق ایجاد صندوق های حمایتی و اعطای وام های کم بهره و نیز توسعه مهارت های فنی و حرفه ای کارگران شاغل در بخش های مختلف حوزه کار و تولید به عنوان برخی دیگر از برنامه های کشورمان در راستای نهادینه کردن شاخص های کار شایسته نام برد.

وی افزود: در راستای کمک به تحقق استانداردهای کار شایسته در کشور و ارتقای سطح توانمندی های دانش فنی و علمی نیروی کار، نظام ملی مهارت و فناوری ها را تدوین و اجرایی کرده ایم.

وزیر تعاون، کار و رفاه از توسعه و تعمیم بیمه های اجتماعی تا دورافتاده ترین روستاهای کشور به عنوان یکی دیگر از مصادیق تلاش ها و برنامه های دولت برای تحقق شاخص های کار شایسته در کشور یاد کرد.

اجلاس بین المللی کار شایسته با شرکت جمهوری اسلامی ایران و نمایندگانی از حدود 80 کشور جهان و 16 سازمان بین المللی در مسکو آغاز به کار کرد.