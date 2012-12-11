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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۲۹

عناوین روزهای هفته پژوهش و فناوری اعلام شد

عناوین روزهای هفته پژوهش و فناوری اعلام شد

اهواز- خبرگزاری مهر: دبیر کمیته علمی هفته پژوهش و فناوری عناوین روزهای این هفته را که با شعار "پژوهش تقاضا محور و تولید دانش بنیان زیربنای اقتصاد مقاومتی" از 25 تا 30 آذرماه برگزار می شود اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،  رحیم حاج کلاهی ظهر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته پژوهش اظهار کرد: روز 25آذر که در تقویم رسمی کشور با نام روز ملی پژوهش و فناوری درج شده است با نام "پژوهشگران و فناوران زمینه سازان مرجعیت علمی" نامگذاری شده است.

وی افزود: 26آذر ماه به نام "سبک زندگی اسلامی عامل اصلی پیشرفت" و روز 27آذرماه نیز با نام "مدیریت جریان دانش و نوآوری در سایه نظام ملی نوآوری" نامگذاری شده است.

 حاج کلاهی از نامگذاری روز 28 آذرماه با نام " شرکتهای دانش بنیان مولفه ای موثر در اقتصاد مقاومتی"، 29آذرماه با نام "پژوهش و فناوری تولید ملی محور، پیشران تولید ملی" و روز 30آذرماه با نام "دانش آموز و دانشجوی پژوهنده سرمایه های فردا" خبر داد.

وی نهادینه کردن فرهنگ پژوهش، تقدیر از پژوهشگران برتر، ارائه و نمایش دستاوردهای پژوهشی و ارتباط بین دستگاههای مختلف استان با صنایع و مراکز علمی و کمک به ارتقاء فرهنگ پژوهشی در استان خوزستان از جمله اهداف گرامیداشت این هفته است.
 

کد مطلب 1763844

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