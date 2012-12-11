عناوین روزهای هفته پژوهش و فناوری اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم حاج کلاهی ظهر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته پژوهش اظهار کرد: روز 25آذر که در تقویم رسمی کشور با نام روز ملی پژوهش و فناوری درج شده است با نام "پژوهشگران و فناوران زمینه سازان مرجعیت علمی" نامگذاری شده است.

وی افزود: 26آذر ماه به نام "سبک زندگی اسلامی عامل اصلی پیشرفت" و روز 27آذرماه نیز با نام "مدیریت جریان دانش و نوآوری در سایه نظام ملی نوآوری" نامگذاری شده است.

حاج کلاهی از نامگذاری روز 28 آذرماه با نام " شرکتهای دانش بنیان مولفه ای موثر در اقتصاد مقاومتی"، 29آذرماه با نام "پژوهش و فناوری تولید ملی محور، پیشران تولید ملی" و روز 30آذرماه با نام "دانش آموز و دانشجوی پژوهنده سرمایه های فردا" خبر داد.

وی نهادینه کردن فرهنگ پژوهش، تقدیر از پژوهشگران برتر، ارائه و نمایش دستاوردهای پژوهشی و ارتباط بین دستگاههای مختلف استان با صنایع و مراکز علمی و کمک به ارتقاء فرهنگ پژوهشی در استان خوزستان از جمله اهداف گرامیداشت این هفته است.

