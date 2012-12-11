جلسات مدیران در ساعات اداری محدود شود

به گزارش خبرنگار مهر، کمال محمد بیگی ظهر امروز در جمع مدیران این شهرستان افزود: خدمت گزاری به مردم در نظام اسلامی این اصل مهمی است از اینرو تمامی مسئولان باید به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

وی همچنین از مسئولان شهرستانی خواست به موقع در محل کار حضور داشته و به مردم با دل و جان خدمت کنند چرا که رستگاری دنیا و آخرت در گروه خدمت به مردم است.

فرماندار لنگرود بر لزوم ارتباط آسان مدیران با آحاد مردم تاکید کرد و گفت: ارتباط بی واسطه مردم با مسئولان به یقین جلوی بسیاری از تخلفات را می گیرد.

وی در ادامه به مقوله نصب پرده های تقدیر و تشکر از مسئولان به دلیل ارائه خدمات در سطح جامعه اشاره کرد و افزود: ارائه خدمات به مردم وظیفه ذاتی مدیران است.

محمد بیگی همچنین با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به نام تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: ارتباط سه موضوع سرمایه، کار و تولید مهم و زیربنایی است و اتکا جامعه ایران اسلامی به آنها رمز موفقیت و پویایی اقتصاد ملی است.

وی ادامه داد: با هدف تحقق رهنمودهای رهبری معظم انقلاب در زمینه تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در مرحله نخست باید به دنبال توجه جدی به فرهنگ سازی و افزایش تمایل و انگیزه جامعه برای مصرف کالای تولید داخل بود.