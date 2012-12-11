3 میلیارد ریال برای بیمه و درمان مددجویان کمیته امداد یزد هزینه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین حسینی فهرجی اظهار داشت:‌ هم اکنون 14 هزار و 866 مددجوی تحت حمایت از خدمات بیمه ای این نهاد استفاده می کنند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 234 مرکز درمانی طرف قرارداد این نهاد هستند، افزود: مراکز درمانی طرف قرارداد با کمیته امداد استان یزد شامل پزشکان عمومی، متخصص، فوق تخصص، دندانپزشک، داروخانه، رادیولوژی و سونوگرافی، آزمایشگاه، درمانگاه و بیمارستان است که همکاری خوبی با این نهاد برای رسیدگی به امور درمانی محرومان دارند.

حسینی عنوان کرد: مددجویان می توانند برای امور درمانی خود به 14 بیمارستان، 16درمانگاه، 54 داروخانه، 15 آزمایشگاه و 9 رادیولوژی مراجعه کنند.

ارائه خدمات فرهنگی به 339 دانش آموز و دانشجوی زیر پوشش کمیته امداد تفت

مدیر کمیته امداد شهرستان تفت گفت: هم اکنون 339 دانش آموز، دانشجو و طلبه از حمایت های این نهاد بهره مندند.

محسن علیزاده با اشاره به برگزاری دوره‌ های آموزشی افزود: این دوره ‌ها شامل مشاوره ‌های دینی و اعتقادی همچنین مشاوره ‌های تحصیلی برای دانشجویان و دانش آموزان است.

وی اظهار داشت: یکی از اقداماتی که کمیته امداد به منظور فراهم کردن امکان تحصیل برای دانشجویان و دانش آموزان انجام می دهد، پرداخت کمک هزینه تحصیل به این گروه است.

علیزاده یادآور شد: در شش ماهه نخست امسال بیش از 50 میلیون ریال برای خدمت رسانی به دانش آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی تحت حمایت هزینه شده است.

استفاده بیش از 6600 مددجود از خدمات کمیته امداد شهرستان طبس

مدیر کمیته امداد شهرستان طبس گفت: هم اکنون شش هزار و 688 مددجو تحت حمایت این نهاد هستند.

احمد رفیعی افزود: این تعداد مددجو در قالب دو هزار و 766 خانوار از خدمات کمیته امداد شهرستان طبس بهره مندند.

وی بیان داشت: در ابتدای تأسیس این نهاد پرداخت ها به صورت بلاعوض بود اما امروز به منظور توانمندسازی مددجویان این پرداخت ها بیشتر به صورت قرض الحسنه است و این کار باعث حفظ عزت نفس مددجویان و خوداتکایی آنان می شود.

رفیعی اضافه کرد: در شش ماهه نخست امسال بیش از 10 میلیارد و 914 میلیون ریال به صورت بلاعوض و قرض الحسنه به مددجویان پرداخت شده است.

بهره مندی حدود 4 هزار مددجو از خدمات کمیته امداد شهرستان مهریز

مدیر کمیته امداد شهرستان مهریز گفت: هم اکنون سه هزار و 932 نفر در قالب دو هزار و 23 خانوار از خدمات کمیته امداد شهرستان مهریز بهره مندند.

سید مهدی حسینی مبارکه افزود: کمیته امداد یک نهاد خدمت رسان است که همواره شاهد رشد و توسعه خدمت رسانی این نهاد به مردم و جامعه هدف هستیم.

وی اظهار داشت: ارائه خدمات به مددجویان هدفمند است و با توجه به نیاز هر مددجو خدمات و تسهیلات به آنها ارائه می شود.

حسینی مبارکه اضافه کرد: در شش ماهه نخست امسال بیش از 9 میلیارد و 310 میلیون ریال به صورت بلاعوض و قرض الحسنه به مددجویان زیر پوشش این نهاد پرداخت شده است.

بیش از 5.8 میلیارد ریال به مددجویان کمیته امداد تفت پرداخت شد

مدیر کمیته امداد شهرستان تفت گفت: در شش ماهه نخست امسال بیش از پنج میلیارد و 898 میلیون ریال به صورت بلاعوض و قرض الحسنه به مددجویان زیر پوشش این نهاد پرداخت شد.

محسن علیزاده افزود: هم اکنون پنج هزار و 490 نفر در قالب سه هزار و 318 خانوار از خدمات کمیته امداد شهرستان تفت بهره مندند.

وی اظهار داشت: خدمات عمرانی، حمایتی، فرهنگی، اشتغال و خودکفایی، درمانی و غیرو از جمله خدمات کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان تفت است که به مددجویان تحت حمایت ارائه می شود.