51 حلقه چاه غیر مجاز در دشت های ممنوعه خراسان جنوبی مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی رضایی مناوند اظهارداشت: به منظور حفاظت از منابع آب زیرزمینی، 51 حلقه چاه غیر مجاز در اراضی ممنوعه درمیان، سده و مود توسط امور منابع آب شهرستان بیرجند پر و مسدود شد.

وی اضافه کرد: در پی گزارش اهالی شهرهای درمیان، سده و مود مبنی بر اینکه حفر چاه بودن مجوز از سوی تعدادی از اهالی، امور منابع آب شهرستان بیرجند با اعزام کارشناس به محل و اطلاع از صحت موضوع، چاه‌ها را پر و مسدود کرد.

رضایی مناوند تصریح کرد: با توجه به خشکسالی های اخیر و خشک شدن بسیاری از قنوات و چشمه سارها، تعدادی افراد سودجو اقدام به حفر چاه غیرمجاز دستی می کنند که این امور با اعزام گروه گشت و نظارت، از حفر چاه ها جلوگیری می کند.

مدیر امور منابع آب شهرستان بیرجند یادآور شد: از این تعداد چاه، 50 حلقه پر و برق یک حلقه چاه نیز به علت اضافه برداشت قطع شده است.