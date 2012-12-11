  1. عناوین کل
۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۲۴

51 حلقه چاه غیر مجاز در دشت های ممنوعه خراسان جنوبی مسدود شد

51 حلقه چاه غیر مجاز در دشت های ممنوعه خراسان جنوبی مسدود شد

بیرجند – خبرگزاری مهر: مدیر امور منابع آب شهرستان بیرجند از مسدود شدن 51 حلقه چاه غیر مجاز در دشت های ممنوعه استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی رضایی مناوند اظهارداشت: به منظور حفاظت از منابع آب زیرزمینی، 51 حلقه چاه غیر مجاز در اراضی ممنوعه درمیان، سده و مود توسط امور منابع آب شهرستان بیرجند پر و مسدود شد. 

وی اضافه کرد: در پی گزارش اهالی شهرهای درمیان، سده و مود مبنی بر اینکه حفر چاه بودن مجوز از سوی تعدادی از اهالی، امور منابع آب شهرستان بیرجند با اعزام کارشناس به محل و اطلاع از صحت موضوع، چاه‌ها را پر و مسدود کرد.

رضایی مناوند تصریح کرد: با توجه به خشکسالی های اخیر و خشک شدن بسیاری از قنوات و چشمه سارها، تعدادی افراد سودجو اقدام به حفر چاه غیرمجاز دستی می کنند که این امور با اعزام گروه گشت و نظارت، از حفر چاه ها جلوگیری می کند.

مدیر امور منابع آب شهرستان بیرجند یادآور شد: از این تعداد چاه، 50 حلقه پر و برق یک حلقه چاه نیز به علت اضافه برداشت قطع شده است.

کد مطلب 1763850

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید